Maifeiertag mit Pokal-Gala der Nachwuchsteams

In Wiesbaden FC Bierstadt Gastgeber des Pokal-Spektakels

In Wiesbaden fiebert der Jugendausschuss um Dieter Pfauth und Siggi Maurer dem Maifeiertag entgegen, wenn unter der Regie des gastgebenden FC Bierstadt vier Wiesbadener Sieger ermittelt werden. Bei den E-Junioren ab 9.30 Uhr in Turnierform mit zehn Teilnehmern. Der Nachwuchs der Vereine SC Meso-Nassau, SG Germania, SC Klarenthal, FVgg Kastel 06, Freie Turnerschaft, SV Niedernhausen, FSV Schierstein 08, TuS Nordenstadt, TSG Kastel 46 und TuS Dotzheim ist dabei. Das Endspiel der beiden Gruppensieger ist für 12.40 Uhr vorgesehen. Bei Punktgleichheit in der Staffeltabelle zählt an erster Stelle der direkte Vergleich.