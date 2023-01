Luxusproblem beim TuS: Mit vier starken Torhütern in die Vorbereitung Landesligist Geretsried trainiert seit Donnerstag wieder

Geretsried – Die Fußballer des TuS Geretsried haben mit der Vorbereitung auf die Saisonfortsetzung begonnen – inklusive zweier neuer Torhüter und einiger wieder Genesener. „Für den Anfang war das ganz in Ordnung“, zeigte sich Trainer Daniel Dittmann mit der ersten Übungseinheit nach der Winterpause zufrieden. Zwar fehlten urlaubsbedingt noch einige Akteure, dafür sorgte der eine oder andere, der in der Hinrunde Sorgen bereitet hatte, für Lichtblicke. So registrierte der TuS-Coach zufrieden, dass der zuletzt beruflich verhinderte Toni Berger „beim Lauftest der Schnellste und Spritzigste war“. Mit dem Lenggrieser Kraftpaket ist also wieder zu rechnen. Ebenso mit Benedikt Buchner, der nach auskurierter Verletzung zum Auftakt eine „lockere, individuelle Laufeinheit“ absolviert habe.

Womöglich feiert auch Vitalij Lux demnächst sein Comeback. „Er ist wieder im Training und macht einen guten Eindruck“, berichtet Dittmann zum Fitnessstand des 33-jährigen Angreifers, den eine langwierige Verletzung saisonübergreifend außer Gefecht gesetzt hatte. „Aber wann er wieder spielt, entscheidet er allein“, so sein Trainer der nicht ausschließen mag, dass der ehemalige kirgisische Nationalspieler auch für die TuS-Reserve aufläuft. Dittmann: „Das hat er selbst in Aussicht gestellt, aber wenn er weiter so trainiert, ist er auf jeden Fall eine Option für die Erste Mannschaft.“ Abwarten heißt es auch bei Niko Karpouzidis, der ebenfalls mit einer lockeren Laufeinheit gestartet ist. „Man wird sehen, ob es für ihn schon Sinn macht“, zeigt sich Martin Grelics zurückhaltend hinsichtlich der schwierigen Kopfverletzung des defensiven Mittelfeldspielers. Was die Transferaktivitäten des Landesligisten betrifft, ist es nach Aussage des sportlichen Leiters möglich, dass der Kader bis zum Ende der Transferperiode am 31. Januar noch um einen Feldspieler ergänzt werde.