Lürrip gewinnt dramatisches Finale Mit SV Lürrip gewinnt ein Überraschungsteam die Hallenstadtmeisterschaft der A-Junioren – auch, weil Finalgegner 1. FC Mönchengladbach einen verhängnisvollen Wechselfehler begeht.

Mitreißende Stimmung, sehenswerter Fußball und einen Überraschungssieger – das alles brachte die Endrunde der A-Jugend am Mittwochabend in der Mönchengladbacher Jahnhalle mit. In einem dramatisches Finale setzte sich schließlich der SV Lürrip mit 4:3 gegen den Turnierfavoriten 1. FC Mönchengladbach durch. Es war aber ohnehin ein Abend für Überraschungsteams: Mit der DJK Hehn und dem SV Schelsen standen zwei weitere Teams im Halbfinale, die dort nicht unbedingt zu erwarten waren. Höher gehandelte Mannschaften schieden hingegen bereits vorzeitig in den Gruppenspielen aus – beispielsweise der TuS Wickrath, in den drei Austragungen vor der Corona-Unterbrechung jeweils Turniersieger bei den A-Junioren.