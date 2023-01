Lüner SV: Axel Schmeing darf dritten Anlauf nehmen Dass der Lüner SV gerne an erfolgreiche Oberliga-Zeiten anknüpfen würde, ist hinreichend bekannt.

Doch unter Coach Axel Schmeing wird nach Platz 9 in der Vorsaison der Aufstiegszug in der laufenden Spielzeit wohl erneut ohne den LSV abfahren. Der Rückstand auf Platz 1 beträgt bereits elf Punkte, auch der mögliche Relegationsplatz 2 liegt bei einer weniger absolvierten Partie zehn Punkte entfernt. Nichtsdestotrotz schenken die Verantwortlichen dem 48-Jährigen nun das Vertrauen.

"Ich bin dem Verein dankbar für die Verlängerung und freue mich, dass wir es nochmal gemeinsam versuchen. Wir haben uns vorgenommen, den Verein eine Liga höher zu bringen. Aufzusteigen geht aber nicht mal ebenso. Das ist ein Prozess, in dem wir noch nicht in der Endphase sind. Wir sind aber schon besser als letztes Jahr, in der Tabelle und auch fußballerisch. Wir sind weiterhin ambitioniert unterwegs und wollen oben angreifen. Dabei wollen wir aber auch kühlen Kopf bewahren, keine wilden Sachen machen und das Ganze mit Sinn und Verstand angehen", erklärt Schmeing gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten".