Lübben gewinnt den Sparkassencup +++ MIT GALERIE +++ Der Brandenburgligist triumphiert im Finale gegen den VfB Krieschow

Erfolgreicher Jahresabschluss für den SV Grün-Weiß Lübben. Die Mannschaft von Tino Kandlbinder überzeugte am Mittwochabend beim Budenzauber des Kolkwitzer SV und sicherte sich infolgedessen verdient den Titel.

So gewann der Brandenburgligist um den sehr auffälligen Luis Müller, der später zum besten Spieler und Torschützen des Turniers avancierte, alle drei Gruppenspiele und schlug dabei unter anderem den Oberligisten aus Krieschow mit 5:0. In der Finalrunde waren die Grün-Weißen, trotz spielerisch überzeugender Vorstellung, dann jedoch auch etwas mit dem Glück im Bunde, da man sowohl im Halbfinale gegen Peitz als auch im Endspiel gegen den VfB Krieschow erst im Neumeterschießen die Oberhand behielt. Komplettiert wurde das Podium schließlich durch den SV Wacker Ströbitz, der sich zwar im Halbfinale im Neunmeterschießen dem VfB Krieschow geschlagen geben musste, anschließend im Spiel um Platz drei (Endstand 4:0), jedoch der Peitzer Eintracht keine Chance ließ. Und auch der SVW konnte sich noch über eine Einzelauszeichnung freuen. So wurde Schlussmann Stephan Thamke verdient zum besten Keeper des Sparkassencups gewählt.