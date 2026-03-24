Lotto-Pokal: Vorwärts/Wacker jubelt dramatisch vom Punkt Hamburger Fußball am 24. März: Wiederholungsspiel SC Vorwärts/Wacker Billstedt gegen SC Victoria Hamburg im Verbandspokal, Abbruch-Hintergründe, Landesliga Hammonia und Hansa im Fokus, FC Alsterbrüder, USC Paloma II, Rahlstedter SC, Bezirksliga-Duelle mit TuS Berne und SV Börnsen sowie FSV Geesthacht im Blick von red · Heute, 21:33 Uhr · 0 Leser

Billstedts Helden: Torhüter Sebastian Majewski pariert zwei Elfmeter (l.), Bujar Sejdija rettete Vorwärts/Wacker in das Elfmeterschießen. – Foto: Rafael Majewski, Verein

Zwei Wochen nach dem Abbruch beim Stand von 3:1 für den SC Victoria Hamburg kam es im Hamburger Verbandspokal zum erneuten Duell mit dem SC Vorwärts/Wacker Billstedt - und diesmal entwickelte sich ein echtes Pokal-Drama bis zur letzten Sekunde.