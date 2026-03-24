 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Lotto-Pokal: Vorwärts/Wacker jubelt dramatisch vom Punkt

Hamburger Fußball am 24. März: Wiederholungsspiel SC Vorwärts/Wacker Billstedt gegen SC Victoria Hamburg im Verbandspokal, Abbruch-Hintergründe, Landesliga Hammonia und Hansa im Fokus, FC Alsterbrüder, USC Paloma II, Rahlstedter SC, Bezirksliga-Duelle mit TuS Berne und SV Börnsen sowie FSV Geesthacht im Blick

von red · Heute, 21:33 Uhr · 0 Leser
Billstedts Helden: Torhüter Sebastian Majewski pariert zwei Elfmeter (l.), Bujar Sejdija rettete Vorwärts/Wacker in das Elfmeterschießen.
Billstedts Helden: Torhüter Sebastian Majewski pariert zwei Elfmeter (l.), Bujar Sejdija rettete Vorwärts/Wacker in das Elfmeterschießen. – Foto: Rafael Majewski, Verein

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nord
Oberliga Hamburg
Landesliga Hammonia
Landesliga Hansa
Bezirksliga HH Nord

Voller Dienstag in Hamburg! Am 24. März steigt nicht nur das Wiederholungsspiel zwischen dem SC Vorwärts/Wacker Billstedt und SC Victoria im Verbandspokal - die Hintergründe zum Abbruch und zur Neuansetzung gibt es hier -, sondern "Vicky" kämpft in der Landesliga Hammonia mit der Reserve um den Klassenerhalt, der FC Alsterbrüder will das Rennen um Platz eins spannender machen. In der Landesliga Hansa sitzen USC Paloma II und Rahlstedter SC nach, in der Bezirksliga Hamburg Ost gibt es mit den Heimspielen des TuS Berne und des SV Börnsen ebenfalls zwei Duelle. Nicht zu verachten ist der ambitionierte FSV Geesthacht, der als Kreisliga-Schlusslicht noch vom großen Wurf träumt.

>>> Die Nachholspiele der Oberliga Hamburg gibt es hier

Dein interaktiver Spieltag auf FuPa Hamburg

>>> Alle Spiele aus Hamburg

>>> Alle Liveticker aus Hamburg

>>> Alle Spielausfälle aus Hamburg

>>> Fotos und Videos aus Hamburg

>>> Zur großen Ligen-Übersicht

>>> Die Transfers in Hamburg

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

Eine Auswahl von Spielen am 24. März 2026

  • Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Lotto-Verbandspokal Hamburg

Heute, 19:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
7
n.E.
6
Abpfiff

Zwei Wochen nach dem Abbruch beim Stand von 3:1 für den SC Victoria Hamburg kam es im Hamburger Verbandspokal zum erneuten Duell mit dem SC Vorwärts/Wacker Billstedt - und diesmal entwickelte sich ein echtes Pokal-Drama bis zur letzten Sekunde.

Zunächst erwischte Billstedt den besseren Start: Evailton Braima Martins Fernandes brachte die Gastgeber in der 12. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Brian Jungjohann per Handelfmeter aus (45.). In der Schlussphase schien Victoria auf dem Weg in die nächste Runde, als Luca Joel Palzer in der 85. Minute das 2:1 erzielte. Doch Billstedt schlug zurück – und wie: Tief in der Nachspielzeit traf Bujar Sejdija zum 2:2 (90.+6) und erzwang das Elfmeterschießen.

Dort wurde Torhüter Sebastian Majewski zur zentralen Figur. Der Keeper parierte gleich zwei Strafstöße – gegen Julian Pötzinger und Darijo Maksimovic – und legte damit den Grundstein für den Erfolg. Auf der anderen Seite scheiterte auch Luis Hacker an Victorias Schlussmann Hendrik Rabe. Im entscheidenden Moment behielt schließlich Michel Frank Hans Dieter Netzbandt die Nerven und verwandelte zum 7:6-Endstand im Elfmeterschießen.

Für Billstedt bedeutet dieser Erfolg den Einzug ins Halbfinale, das voraussichtlich an Ostern ausgetragen wird. Dort wartet mit dem ETSV Hamburg ein Aufstiegsanwärter aus der Oberliga Hamburg.

>>> Das Elfmeterschießen im Ticker

Landesliga Hammonia

Heute, 19:00 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
2
2
Abpfiff
Altona 93 II - Alsterbrüder

Heute, 19:30 Uhr
TuS Osdorf
TuS OsdorfTuS Osdorf
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria II
4
0
Abpfiff
TuS Osdorf - SC Victoria II

Landesliga Hansa

Heute, 19:30 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma II
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
3
6
Abpfiff
Spieltext USC Paloma II - Rahlstedter SC

Bezirksliga Hamburg Ost - Gruppe 3

Heute, 19:00 Uhr
TuS Berne
TuS BerneTuS Berne
TSV Glinde
TSV GlindeTSV Glinde
3
1
Abpfiff
TuS Berne - TSV Glinde

Heute, 19:30 Uhr
SV Börnsen
SV BörnsenSV Börnsen
TuS Aumühle-Wohltorf
TuS Aumühle-WohltorfAumühle-Woh.
0
1
Abpfiff
SV Börnsen - TuS Aumühle-Wohltorf

Kreisliga Hamburg - Gruppe 3

Heute, 19:30 Uhr
FSV Geesthacht
FSV GeesthachtGeesthacht
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM II
1
5
Abpfiff
FSV Geesthacht - SCVM II

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: