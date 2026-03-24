Lotto-Pokal: Vorwärts/Wacker jubelt dramatisch vom Punkt

Voller Dienstag in Hamburg! Am 24. März steigt nicht nur das Wiederholungsspiel zwischen dem SC Vorwärts/Wacker Billstedt und SC Victoria im Verbandspokal - die Hintergründe zum Abbruch und zur Neuansetzung gibt es hier -, sondern "Vicky" kämpft in der Landesliga Hammonia mit der Reserve um den Klassenerhalt, der FC Alsterbrüder will das Rennen um Platz eins spannender machen. In der Landesliga Hansa sitzen USC Paloma II und Rahlstedter SC nach, in der Bezirksliga Hamburg Ost gibt es mit den Heimspielen des TuS Berne und des SV Börnsen ebenfalls zwei Duelle. Nicht zu verachten ist der ambitionierte FSV Geesthacht, der als Kreisliga-Schlusslicht noch vom großen Wurf träumt.
Zwei Wochen nach dem Abbruch beim Stand von 3:1 für den SC Victoria Hamburg kam es im Hamburger Verbandspokal zum erneuten Duell mit dem SC Vorwärts/Wacker Billstedt - und diesmal entwickelte sich ein echtes Pokal-Drama bis zur letzten Sekunde.
Zunächst erwischte Billstedt den besseren Start: Evailton Braima Martins Fernandes brachte die Gastgeber in der 12. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Brian Jungjohann per Handelfmeter aus (45.). In der Schlussphase schien Victoria auf dem Weg in die nächste Runde, als Luca Joel Palzer in der 85. Minute das 2:1 erzielte. Doch Billstedt schlug zurück – und wie: Tief in der Nachspielzeit traf Bujar Sejdija zum 2:2 (90.+6) und erzwang das Elfmeterschießen.
Dort wurde Torhüter Sebastian Majewski zur zentralen Figur. Der Keeper parierte gleich zwei Strafstöße – gegen Julian Pötzinger und Darijo Maksimovic – und legte damit den Grundstein für den Erfolg. Auf der anderen Seite scheiterte auch Luis Hacker an Victorias Schlussmann Hendrik Rabe. Im entscheidenden Moment behielt schließlich Michel Frank Hans Dieter Netzbandt die Nerven und verwandelte zum 7:6-Endstand im Elfmeterschießen.
Für Billstedt bedeutet dieser Erfolg den Einzug ins Halbfinale, das voraussichtlich an Ostern ausgetragen wird. Dort wartet mit dem ETSV Hamburg ein Aufstiegsanwärter aus der Oberliga Hamburg.
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