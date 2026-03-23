Lotto-Pokal Hamburg: Einspruch abgewiesen - Halbfinale ausgelost

"Technik is the bitch" - so salopp und treffend hatte Ümit Taytanli, Trainer des SC Vorwärts/Wacker Billstedt, den Spielabbruch gegen den SC Victoria im Lotto-Verbandspokal Hamburg zusammengefasst. Beim Stand von 3:1 für "Vicky" hatte die Flutlichtanlage am Dienstag endgültig ihre Arbeit eingestellt, nachdem sie zuvor schon im ersten Durchgang ausgefallen. So bleib Schiedsrichter Thomas Bauer in der Schlussphase keine andere Wahl, als die Partie abzubrechen. Entsprechend stellte sich sofort die Frage, wie es weitergeht - hier gibt es nun ein Update.
Wer nämlich auf die offizielle Ansetzung im Hamburger Verbandspokal schaut, wird feststellen: Das abgebrochene Viertelfinale wurde neu angesetzt, gespielt werden soll an Ostermontag, 6. April, um 15 Uhr erneut mit Heimvorteil von Vorwärts/Wacker. Doch wie der Hamburger Fußball-Verband auf FuPa-Nachfrage erklärt hat, ist die Ansetzung noch nicht fix! Zum Wochenende hat es nämlich noch einen Einspruch gegen die Neuansetzung der Partie gegeben, eine Verhandlung durch den Spielausschuss gibt es diesen Donnerstag.
Das Ergebnis dieser Verhandlung wird mit Spannung erwartet, eine Neuansetzung hat es bei vergleichbaren Fällen schon häufiger gegeben. Einerseits werden in Deutschland keine "Rest-Minuten" an anderen Tagen ausgespielt oder nachgeholt, andererseits hat Gastgeber Vorwärts/Wacker verschiedene Maßnahmen ergriffen, damit das Flutlicht bis zum Ende funktioniert. Für den SC Victoria ist es natürlich bitter, die Gäste lagen hinten und drehten nach der Pause die Partie.
Das Ergebnis der Verhandlung war so zu erwarten: Der HFV hat entschieden, dass Vorwärts/Wacker nichts anzulasten sei, entsprechend wurde der Einspruch des SC Victoria abgewiesen - und die Partie bekommt schon am Dienstag ihre Neuauflage - natürlich live auf FuPa! Gespielt wird am 24. März ab 19 Uhr.
Damit aber nicht genug: Auch das Halbfinale des Lotto-Pokals Hamburg wurde ausgelost und könnte womöglich an Ostern über die Bühne gehen. Während der ETSV Hamburg ein Gastspiel beim Sieger von Vorwärts/Wacker oder "Vicky" haben wird, empfängt der HEBC Hamburg den USC Paloma zum zweiten Oberliga-internen Duell.
SC Vorwärts/Wacker Billstedt – SC Victoria 1:3 --- Abbruch
SC Vorwärts/Wacker Billstedt: Sebastian Majewski, Lawrence Schön, Joschua Rönnau, Andranik Khachaturi Ghubasaryan, Alamsa Lama Cone, Luis Hacker, Eudel Silva Monteiro, Bujar Sejdija, Evailton Braima Martins Fernandes, Michel Frank Hans Dieter Netzbandt, Marvin Jeremy Wiedemann - Trainer: Gökhan Acar - Trainer: Ümit Taytanli
SC Victoria: Hendrik Rabe, Brian Jungjohann, Max Kahr, Pepe Nick Bensch, Luca Fynn Reimers, Luca Dammann, Luca Joel Palzer, Sönke Otto Karl-Heinz Meyer, Luis-Luka Gleich, Darijo Maksimovic, Yago Heider - Trainer: Sascha Bernhardt
Schiedsrichter: Thomas Bauer
Tore: 1:0 Michel Frank Hans Dieter Netzbandt (45.+4), 1:1 Brian Jungjohann (53. Foulelfmeter), 1:2 Luca Dammann (57.), 1:3 Luca Joel Palzer (67.)
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