Lotto-Pokal Hamburg: Verhandlung nach Einspruch gegen Ansetzung

Wer nämlich auf die offizielle Ansetzung im Hamburger Verbandspokal schaut, wird feststellen: Das abgebrochene Viertelfinale wurde neu angesetzt, gespielt werden soll an Ostermontag, 6. April, um 15 Uhr erneut mit Heimvorteil von Vorwärts/Wacker. Doch wie der Hamburger Fußball-Verband auf FuPa-Nachfrage erklärt hat, ist die Ansetzung noch nicht fix! Zum Wochenende hat es nämlich noch einen Einspruch gegen die Neuansetzung der Partie gegeben, eine Verhandlung durch den Spielausschuss gibt es diesen Donnerstag.

Das Ergebnis dieser Verhandlung wird mit Spannung erwartet, eine Neuansetzung hat es bei vergleichbaren Fällen schon häufiger gegeben. Einerseits werden in Deutschland keine "Rest-Minuten" an anderen Tagen ausgespielt oder nachgeholt, andererseits hat Gastgeber Vorwärts/Wacker verschiedene Maßnahmen ergriffen, damit das Flutlicht bis zum Ende funktioniert. Für den SC Victoria ist es natürlich bitter, die Gäste lagen hinten und drehten nach der Pause die Partie.

Bereits im Halbfinale sind der ETSV Hamburg, USC Paloma und der HEBC Hamburg - allesamt Oberligisten, weshalb schon feststeht: Neuer Verbandspokalsieger in Hamburg wird ein Klub aus der fünften Liga!