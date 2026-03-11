Lotto-Pokal Hamburg: Nur Oberligisten im Halbfinale

SC Vorwärts/Wacker Billstedt - SC Victoria: Zweimal unterbrochen und dann abgebrochen

Mit dem Oberliga-Duell zwischen SC Vorwärts/Wacker Billstedt und SC Victoria wird sich ab sofort der Hamburger Fußball-Verband beschäftigen müssen, denn das Viertelfinale wurde abgebrochen. Schon nach rund 15 Minuten fiel das Flutlicht für fast 20 Minuten aus, entsprechend lang wurde im ersten Abschnitt nachgespielt. Einen tollen Angriff nutzten die Hausherren durch Michel Netzbrandt zur Pausenführung (45.+3).

Der zweite Durchgang gehörte dem SC Victoria, schließlich kamen die Auswärtsfahrer gut aus der Kabine und drehten die Partie durch Treffer von Brian Jungjohann (53. Foulelfmeter), Luca Dammann (57.) und Luca Joel Palzer (67.). Als die Mannschaften in die Schlussphase abbogen, ging das Flutlicht ein weiteres Mal aus - und blieb dann auch für den restlichen Abend erloschen. Nach einer längeren Unterbrechung brach Schiedsrichter Thomas Bauer das Oberliga-Duell endgültig ab.

Der HFV muss entscheiden, ob die Begegnung wiederholt wird. Das scheint nämlich wahrscheinlich, schließlich wären mit Nachspielzeit noch fast 20 Minuten zu spielen gewesen. Vorwärts/Wacker hätte also genügend Zeit gehabt, um noch auszugleichen. Aber spekulieren bringt an dieser Stelle wenig. Ein bitterer Abend für den SC Victoria, der stark zurückgekommen war - und generell für beide Klubs, die reichlich Nachholspiele in der Oberliga Hamburg haben.

Vorbericht: Vorwärts/Wacker jubelte erst in der Vorwoche

Das wohl prestigeträchtigste Duell der Runde steigt zwischen SC Vorwärts/Wacker Billstedt und SC Victoria. Beide Teams spielen in der Oberliga Hamburg, kennen sich also bestens - und erst vor wenigen Tagen setzte sich Billstedt im Ligaduell mit 2:1 durch.

Auch im Pokal haben beide Mannschaften bereits starke Gegner aus dem Weg geräumt. SC Victoria sorgte im Achtelfinale für ein Ausrufezeichen, als der Regionalligist Altona 93 mit 1:0 ausgeschaltet wurde. SC Vorwärts/Wacker Billstedt wiederum setzte sich zuvor gegen den starken Ligarivalen TuS Dassendorf durch. Die Ausgangslage ist damit offen - und vieles spricht für ein enges Spiel.

SC Vorwärts/Wacker Billstedt: Sebastian Majewski, Lawrence Schön, Joschua Rönnau, Andranik Khachaturi Ghubasaryan, Alamsa Lama Cone, Luis Hacker, Eudel Silva Monteiro, Bujar Sejdija, Evailton Braima Martins Fernandes, Michel Frank Hans Dieter Netzbandt, Marvin Jeremy Wiedemann - Trainer: Gökhan Acar - Trainer: Ümit Taytanli

SC Victoria: Hendrik Rabe, Brian Jungjohann, Max Kahr, Pepe Nick Bensch, Luca Fynn Reimers, Luca Dammann, Luca Joel Palzer, Sönke Otto Karl-Heinz Meyer, Luis-Luka Gleich, Darijo Maksimovic, Yago Heider - Trainer: Sascha Bernhardt

Schiedsrichter: Thomas Bauer