„Technik is the bitch“: Billstedt zwischen Pokal-Chaos und Liga-Alltag

Beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt herrscht derzeit eine ungewöhnliche Mischung aus Pokal-Chaos und Liga-Alltag. Das Viertelfinale im Hamburger Verbandspokal gegen SC Victoria Hamburg musste am Dienstagabend wegen anhaltender Probleme mit der Flutlichtanlage abgebrochen werden. Wie das Spiel gewertet wird oder ob es eine Neuansetzung gibt, ist aktuell offen. Am Sonntag gastiert in der Oberliga Hamburg TuRa Harksheide.
Dabei hatte die Partie aus Sicht der Gastgeber eigentlich vielversprechend begonnen. Billstedt ging zunächst mit 1:0 in Führung, ehe Victoria das Spiel drehte und auf 3:1 stellte. Noch während der Begegnung kam es jedoch zu immer wiederkehrenden technischen Problemen mit der Beleuchtung, die schließlich zum Abbruch führten. Der Hamburger Fußball-Verband muss nun entscheiden, wie verfahren wird.
Trainer Ümit Taytanli schilderte in den Vereinsmedien die ungewöhnlichen Umstände rund um das Spielende: „Wir haben hier heute zu Gast Vicky bei uns zu Hause im Pokalviertelfinale und technische Probleme gehabt mit der Flutlichtanlage. Woran das gelegen hat, konnte mir bis jetzt noch keiner so wirklich sagen.“ Die Schwierigkeiten begannen bereits früh im Spiel. „Es fing damit an, dass relativ früh in der zehnten Minute oder so schon auf Platz 1 das Flutlicht ausging, dann auf Platz 2, im Grillwagen, auf dem Hauptplatz, wo wir gespielt haben. Es hat erst ein bisschen geflackert, dann haben wir offiziell nochmal eine Sicherung gewechselt und das Licht nochmal zum Laufen gebracht", schildert der Coac „Eine Zeit lang später fing es wieder an zu flackern, auch da soll wohl eine Sicherung getauscht worden sein. Beim dritten Mal hat es wieder angefangen zu flackern, dann war es komplett aus."
Wie es nun weitergeht, ist laut Taytanli unklar. „Ich kann aktuell nicht sagen, wie das Spiel gewertet wird. Abbruch war bei 1:3 für Vicky und ich habe mir nur von den Schiedsrichtern sagen lassen, dass wohl das Sportgericht entscheidet und dass es da keine fixe Regelung gibt.“ Der Trainer hätte die Partie jedoch lieber sportlich zu Ende gebracht: „Ich glaube, wir hätten alle gerne weitergespielt. Technik is the bitch.“ Die FuPa-Redaktion hat den HFV bereits kontaktiert und wartet auf entsprechende Rückmeldung.
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Während die Pokalfrage offen bleibt, richtet sich der Fokus beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt schnell wieder auf den Liga-Alltag. Dort sorgte das Team zuletzt für spannende Ergebnisse: Nach dem 2:1-Erfolg gegen Victoria in der Liga folgte am vergangenen Wochenende ein spektakuläres 4:5 beim TSV Sasel, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. Am kommenden Spieltag bietet sich nun die nächste Chance auf wichtige Punkte. Gegen TuRa Harksheide kann Billstedt den direkten Tabellennachbarn überholen und Platz zehn übernehmen. Das Hinspiel endete 1:1. Harksheide startete mit zwei Siegen ins Jahr, musste zuletzt jedoch eine 1:2-Niederlage gegen Victoria hinnehmen.
Damit bleibt es für Billstedt eine intensive Phase: Zwischen Pokal-Unsicherheit und Liga-Alltag will die Mannschaft möglichst schnell wieder sportliche Antworten auf dem Platz geben. Immerhin ist in der Oberliga um 15 Uhr kein Flutlicht notwendig.
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