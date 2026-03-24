Lotto-Pokal Hamburg live - Vicky II, Alsterbrüder & Geesthacht spielen

Wiederholunsspiel im Verbandspokal Hamburg. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Voller Dienstag in Hamburg! Am 24. März steigt nicht nur das Wiederholungsspiel zwischen dem SC Vorwärts/Wacker Billstedt und SC Victoria im Verbandspokal - die Hintergründe zum Abbruch und zur Neuansetzung gibt es hier -, sondern "Vicky" kämpft in der Landesliga Hammonia mit der Reserve um den Klassenerhalt, der FC Alsterbrüder will das Rennen um Platz eins spannender machen. In der Landesliga Hansa sitzen USC Paloma II und Rahlstedter SC nach, in der Bezirksliga Hamburg Ost gibt es mit den Heimspielen des TuS Berne und des SV Börnsen ebenfalls zwei Duelle. Nicht zu verachten ist der ambitionierte FSV Geesthacht, der als Kreisliga-Schlusslicht noch vom großen Wurf träumt.

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