Lotto-Pokal Hamburg live - Vicky II, Alsterbrüder & Geesthacht spielen

Voller Dienstag in Hamburg! Am 24. März steigt nicht nur das Wiederholungsspiel zwischen dem SC Vorwärts/Wacker Billstedt und SC Victoria im Verbandspokal - die Hintergründe zum Abbruch und zur Neuansetzung gibt es hier -, sondern "Vicky" kämpft in der Landesliga Hammonia mit der Reserve um den Klassenerhalt, der FC Alsterbrüder will das Rennen um Platz eins spannender machen. In der Landesliga Hansa sitzen USC Paloma II und Rahlstedter SC nach, in der Bezirksliga Hamburg Ost gibt es mit den Heimspielen des TuS Berne und des SV Börnsen ebenfalls zwei Duelle. Nicht zu verachten ist der ambitionierte FSV Geesthacht, der als Kreisliga-Schlusslicht noch vom großen Wurf träumt.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: