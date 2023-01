Lorenzen präsentiert Andreas Stark als neuen Trainer Hainsackers langjähriger Bezirksliga-Kicker tritt beim Kreisligisten bald in die Fußstapfen von Stephan Besold

Diese vakante, aber wichtige Position frühzeitig festzuzurren, war den Verantwortlichen des SC Lorenzen ganz wichtig. Von einem „wichtigen Schritt“ ist in der vom Abteilungsleiter-Duo Thomas und Robert Brunner verfassten Mitteilung die Rede. Das Brüderpaar sieht in Andreas Stark einen „auf der Trainerposition noch ziemlich unbekannten, dafür aber engagierten, motivierten und jungen Mann“. Thomas Brunner führt es wie folgt aus: „Andi steht für die Werte des SCL und passt perfekt ins familiäre Bild des Vereins. Er ist ein Fußballverrückter! Es war bereits nach einem Gespräch klar, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Ich freue mich auf unsere hoffentlich erfolgreiche Zusammenarbeit.“ Dass der seit dieser Saison als spielender Co-Trainer aktive Andreas Siegert in der jetzigen Form an Bord bleibt, macht beide Seiten happy – den Verein und den neuen Coach. Denn: Die beiden Andis kennen sich seit Jahren und freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit. „Ein perfect match“, ist sich Brunner sicher.



Die wenigen Monate als Trainer des Kreisklassisten TV Barbing waren für Andreas Stark nicht gerade von Erfolg gekrönt. Nach einem verkorksten Saisonstart schmiss er zu einem frühen Zeitpunkt der laufenden Runde frühzeitig hin. Früher machte sich Stark als langjähriger Offensivspieler der SpVgg Hainsacker in der Bezirksliga Süd einen Namen, ehe ihn ein Achillessehnenriss zum endgültigen Karriereende zwang. Seiner erst zweiten Station als Trainer blickt der 40-Jährige euphorisch und hoffnungsfroh entgegen, wie er FuPa sagt: „Ich habe nicht lange überlegen müssen, als ich das Angebot bekommen habe.“ Er freue sich auf die neue Aufgabe, zumal er den Verein und die dort involvierten Personen bereits aus Hainsackerer Zeit kenne. „Es ist ein sehr familiärer Verein – das passt perfekt zu mir“, tut Andreas Stark kund. Auch die Kreisliga 2 sei eine interessante Liga, in der Lorenzens neuer Coach selbstverständlich auf den maximalen sportlichen Erfolg für seine Mannschaft pocht. Auf das Zusammenspiel mit seinem neuen „Co“ Andreas Siegert freut sich Stark schon. „Andi und ich sind auf einer Wellenlänge, haben schon gegeneinander gespielt. Er war bei jedem Gespräch dabei. Es ist immer gut, jemanden auch auf dem Platz als Trainer zu haben.“



Derweil zollt die Abteilungsführung Stephan Besold ihren Respekt, dass er nach der überraschenden Trennung von Trainer Hermann Bruckbauer (April 2022) auch für diese Spielzeit weiter in die Bresche sprang, nachdem kein passender Nachfolger gefunden worden war. Denn eigentlich war Besold nur als Interimslösung für die kurze Restsaison vorgesehen. „Stephan wird natürlich auch in der Zukunft noch in Lorenzen am Platz zu sehen sein, da er in Lorenzen unweit des Fußballplatzes wohnt. Jeder Verein kann sich glücklich schätzen, solche Personen als Teil des Vereins zu haben! Er und die Mannschaft werden sicherlich alles geben, die restliche Saison erfolgreich zu beenden, damit sein Nachfolger nächstes Jahr in die dritte Kreisliga-Saison in Folge starten kann“, schließen Thomas und Robert Brunner ab. Nächste Woche geht's mit ersten Einheiten in der Halle los, für den 22. Februar ist der Auftakt ins Mannschaftstraining auf dem grünen Rasen vorgesehen. Lorenzens Kader bleibt über den Winter der alte. Der Kern der Mannschaft sei gut aufgestellt, finden die Brunner's.