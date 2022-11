Führungsspieler des Lohausener SV: Niklas Macher. – Foto: Antje Eichwald

Lohausen hat die Wende geschafft Nach schlechtem Start gab es zuletzt vier Siege in Folge. Nun geht es gegen den Ersten.

Niklas Macher ist so etwas wie der Lohausener SV in Person. Schon seit rund einem Vierteljahrhundert schnürt der 28-Jährige für seinen LSV die Fußballschuhe. Die Gedanken an einen Klubwechsel – hat es bei Macher noch nie gegeben. An der Treue zu seinem Verein wird sich vermutlich auch nichts mehr ändern.

Zumal eine Spielzeit wie diese eher noch als Klebstoff zwischen Spieler und Klub wirken dürfte. „Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals schon einmal so einen Negativlauf erlebt zu haben“, sagt Macher in Rückblick auf die sieben Niederlagen in Serie, die Lohausen zwischen dem dritten und neunten Spieltag hinnehmen musste. Während woanders wohl längst der Trainer entlassen worden wäre, suchten am Neusser Weg Mannschaft und Coach gemeinsam nach einem Ausweg aus der Krise. „Wir haben uns zusammengesetzt und die Punkte auf den Tisch gebracht, an denen es gehapert hat“, sagt Macher. Die Aussprache verfehlte ihre Wirkung nicht. „Unsere Einstellung hat sich extrem gebessert. Der Biss im Training ist viel größer. Das wirkt sich dann auch auf den Wettkampf aus. Denn so wie du trainierst, spielst du eben auch“, erklärt Macher. Der Lohn für den Fleiß ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Zuletzt fuhr der Lohausener SV auf seiner Achterbahnfahrt gleich vier Siege in Folge ein und verließ damit auch die Abstiegsränge. Sogar das gesicherte Tabellenmittelfeld ist plötzlich schon wieder in Sichtweite.