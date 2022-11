Löwen-Kapitän vor Comeback? – Pechvogel Moll bricht Training ab Kader-Update beim TSV 1860 München

Stefan Lex absolvierte am heutigen Donnerstag die Trainingseinheit ohne Probleme. Der verletzungsanfällige Quirin Moll musste hingegen das Training abbrechen.

München - Die Pleite bei der SpVgg Bayreuth ist abgehakt. Die Vorbereitungen auf das Heimspiel am Samstag gegen den 1. FC Saarbrücken sind in vollem Gange. Der Donnerstag brachte den Löwen eine positive und eine negative Nachricht.

TSV 1860 München: Quirin Moll muss das Training abbrechen

Die schlechte Nachricht zuerst: Quirin Moll musste das Mannschaftstraining vorzeitig beenden. Moll gilt schon länger als Pechvogel im Bezug auf Verletzungen. Neben einiger Muskelverletzungen bremsten den Defensivspieler zwei Kreuzbandrisse in seiner Karriere aus. Eine erneute Verletzung wäre ein weiterer Rückschlag für den gebeutelten 31-Jährigen.

Löwen-Kapitän Stefan Lex absolviert Mannschaftstraining

Die gute Nachricht für die Löwen und alle Anhänger: Löwen-Kapitän Stefan Lex konnte das Training mit Kniebandage problemlos absolvieren und steht vor seinem Startelf-Comeback am kommenden Samstag. Der 32-jährige Erdinger kann eine beachtliche Karriere vorweisen und ist für die Löwen extrem wichtig. Auch in dieser Saison steht der Routinier bei sieben Scorerpunkten aus zehn Spielen. Seine Präsenz auf dem Platz und seine Klasse könnten am Samstag helfen die drei Punkte im Grünwalder Stadion zu behalten. Es gilt, die Auswärtspleite in Bayreuth vergessen zu machen - eine Niederlage bei der die Löwen ihren Kapitän sicherlich vermissten. (Marinus Savary)