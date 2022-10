– Foto: Bernhard Schmöller

LL Südost: Raben und Brunnthal mit Last-Minute-Schock - SVB verliert 15. Spieltag im Live-Ticker

Fünf Spiele stehen am Samstagnachmittag in der Landesliga Südost auf dem Terminkalender. Wir berichten im Live-Ticker.

Spiele am Samstag:

Der TSV Grünwald kann nach dem Befreiungsschlag letzte Woche nicht nachlegen und unterliegt dem TuS Holzkirchen auswärts 2:3. In einer munteren Partie brachte Tobias Seidl den TuS in Führung, Dario Matijevic konterte jedoch noch vor der Pause. In der zweiten Halbzeit dasselbe Spiel: Menelik Ngu Ewodo brachte die Gastgeber in Führung, Harouna Boubacar glich für die Gäste aus. Auf den dritten Treffer des TuS durch Tobias Seidl hatte Grünwald allerdings keine Antwort mehr. Der TSV bleibt im Tabellenkeller, während Holzkirchen im Mittelfeld rangiert. TuS Holzkirchen – TSV Grünwald 3:2

TuS Holzkirchen: Benedikt Zeisel, Alexander Mehring, Aron Mättig, Alexander Zetterer, Yasin Keskin, Lukas Krepek (60. Leander Haunolder), Christopher Korkor, Florian Siebler, Pirmin Lindner (77. Anes Ziljkic), Chaka Menelik Ngu'Ewodo (72. Bakary Touray), Tobias Seidl - Trainer: Josef Albersinger

TSV Grünwald: Kevin Mertes, Luciano Grünwald (88. Tassilo Körner), Marc Koch, Luis Heinzlmeier, Marco Bornhauser, Fabian Traub (86. Leon Sammer), David Wörns, Vincent Traub, Dario Matijevic (72. Alexander Rojek), Andre Gasteiger (70. Dimitrios Vourtsis), Harouna Boubacar (91. Bara Tekeli) - Trainer: Florian De Prato

Schiedsrichter: - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Tobias Seidl (21.), 1:1 Dario Matijevic (33.), 2:1 Chaka Menelik Ngu'Ewodo (64.), 2:2 Marco Bornhauser (68.), 3:2 Tobias Seidl (79.)

Gelb-Rot: David Wörns (86./TSV Grünwald/)

Dem TuS Geretsried gelingt ein Last-Minute-Sieg im Krisenduell beim SV Pullach. Dabei brachte Nils Allmang die Raben bereits in der Anfangsphase sogar in Führung. Srdan Ivkovic konterte jedoch noch vor der Pause für den TuS. In der zweiten Halbzeit kämpften beide Mannschaften, um den Befreiungsschlag. Belachew für Pullach und Ivkovic für Geretsried übertrieben es und mussten in der 68. Minute mit der roten Karte vom Platz. Den Raum nutzten die Geretsrieder besser und trafen durch Robin Renger in der 89. Minute zum Sieg. Der TuS verlässt durch den Dreier die direkten Abstiegsplätze und steht nur noch einen Punkt hinter Pullach. SV Pullach – TuS Geretsried 1:2

SV Pullach: Maximilian Hug, Naod Belachew, Mathis Horndasch, Andrej Ogorodnik, Nils Allmang, Steven Khong-In (58. Marko Tomicic), Keita Kawai, Henry Böhm, Dominik Bacher, Nam Max Nguyen (80. Solomon Effiong), Facundo Scurti (66. Maximilian Stapf) - Trainer: Fabian Lamotte

TuS Geretsried: Sebastian Untch, Leonardo Lajqi (40. Fabio Pech), Christian Wiedenhofer, Lars Maison, Fabijan Podunavac, Robin Renger, Anastasios Karpouzidis (57. Patriot Lajqi), Mario Walker, Fabian Bauer (79. Lukas Kellner), Srdan Ivkovic, Sebastian Schrills - Trainer: Daniel Dittmann

Schiedsrichter: - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Nils Allmang (9.), 1:1 Srdan Ivkovic (21.), 1:2 Robin Renger (88.)

Rot: Naod Belachew (68./SV Pullach/)

Rot: Srdan Ivkovic (68./TuS Geretsried/)

Der TSV Brunnthal kassiert die nächste Niederlage und droht schon früh in der Saison den Anschluss zu verlieren. Der mit Abstand Tabellenletzte verlor zu Hause gegen Eggenfelden mit 1:2. Dabei ging der TSV kurz vor der Pause durch Marc Nagel sogar in Führung. In der zweiten Halbzeit drehte der SSV jedoch die Partie nach Treffern von Goran Sujic (58') und Daniel Ungur (88'). Brunnthal hat jetzt schon sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenvorletzten. TSV Brunnthal – SSV Eggenfelden 1:2

TSV Brunnthal: Dominik Bamann, Steffen Klepsch, Ludwig Böhme, Daniel Richter, Elia Ceschin (64. Oliver Lindenauer), Jonas Betzler, Luis Fischer, Sebastian Seubert, Marc Nagel, Josef Diller (80. Valentin Strobl), Jakob Klaß - Trainer: Raphael Schwanthaler

SSV Eggenfelden: Klaus Malec, Francisco Manasse (46. Goran Sujic), Daniel Kerscher (46. Johannes Rudlof), Raphael Schmidhuber, Timo Schmidhuber, Malick Cessay, Simon Schie (57. Nico Daffner), Alexander Gordok (73. Tobias Huber), Daniel Ungur, Paul Angermeier (85. Maximilian Grötzinger), Lukas Hochstetter - Trainer: Tobias Huber

Schiedsrichter: Jan Niklas Eichholz (Augsburg) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Marc Nagel (44.), 1:1 Goran Sujic (58.), 1:2 Daniel Ungur (88.)

Der TSV Eintracht Karlsfeld setzt seinen Aufwärtstrend fort. Nach dem Heimerfolg letzte Woche gegen Brunnthal wurde dieses Mal der FC Unterföhring zu Hause mit 3:0 besiegt. Jonas Eicher brachte die Alkan-Elf in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße, bevor Dominik Schäffer und Kubilay Celik mit ihren Treffern alles klar machten. Die Eintracht rangiert durch den Dreier nur noch einen Punkt hinter Unterföhring. TSV Eintracht Karlsfeld – FC Unterföhring 3:0

TSV Eintracht Karlsfeld: Dominik Krüger, Ivan Ivanovic, Lukas Paunert (68. Osman Akbulut), Dominik Pöhlmann (76. Fitim Raqi), Kubilay Celik, Lorenzo Kehl (80. Marco Schlittmeier), Jonas Eicher, Dominik Schäffer (87. Marko Juric), Fabian Schäffer, Abdul Bangura, Michael Dietl (78. Peter Wuthe) - Trainer: Ugur Alkan

FC Unterföhring: Sebastian Fritz, Nils Ehret, Sahin Bahadir, Michael Schrödl (46. Adin Kurtovic), Ajlan Arifovic (75. Vincent Heller), Maximilian Siebald, Patrick Nirschl (63. Erkan Gümüs), Imran Şahingöz, Tayfun Arkadas (46. Sali Aliji), Atilla Arkadas, Burhan Bahadir (70. Andreas Faber) - Trainer: Zlatan Simikic

Schiedsrichter: - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jonas Eicher (20.), 2:0 Dominik Schäffer (69.), 3:0 Kubilay Celik (90.+1)

Der SV Bruckmühl verpasst den Sieg im absoluten Topspiel und muss die Tabellenführung an Gegner Ampfing abgeben. Die Gäste drehten die Partie zu einem 2:1-Auswärtssieg und stehen jetzt zwei Punkte vor dem SVB. Gerhard Stannek brachte Bruckmühl mitte der ersten Halbzeit in Führung, Birol Karatepe konterte für Ampfing jedoch noch vor der Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit sorgte dann Daniel Toma mit seinem Treffer für den umjubelten Auswärtssieg. SV Bruckmühl – TSV Ampfing 1:2

SV Bruckmühl: Markus Stiglmeir, Thomas Mühlhamer, Maximilian Pichler, Philipp Keller (63. Samuel Wambach), Genti Krasniqi, Thomas Festl (62. Ludwig Peetz), Patrick Kunze, Gerhard Stannek, Maximilian Gürtler, Johannes Brendle (77. Franz Xaver Schreder), Sebastian Marx - Trainer: Mike Probst

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe, Teodor Popa, Oliver Weichhart, Irfan Selimovic, Michael Steppan, Timo Pagler, Kodjovi Koussou, Lyubomir Veselov (71. Marcel Meingaßner), Daniel Toma, Mike Opara (90. Samuel Muchingile) - Trainer: Rainer Elfinger

Schiedsrichter: - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Gerhard Stannek (24.), 1:1 Birol Karatepe (35.), 1:2 Daniel Toma (53.)

Gelb-Rot: Patrick Kunze (70./SV Bruckmühl/) Spiel am Mittwoch:

Die Dachauer haben ihre Serie ausgebaut. Im fünften Spiel in Folge blieb der ASV ungeschlagen und klettert in der Tabelle bis auf einen Punkt an den VfB Forstinning heran. Die erste richtige Torchance verwandelte Ouro-Akpo Adjai nachdem er sich zuvor stark durchgesetzt hatte. In der zweiten Halbzeit erzielte Andreas Rothe per Direktabnahme nach Vorarbeit von Stanic das schönste Tor des Tages. In der 81. Minute setzte der eingewechselte Jonas Dworsky mit dem 3:0 den Schlusspunkt der Partie. Der ASV Dachau stellt nun allein die beste Defensive der Landesliga Südost (16 Gegentreffer). Der VfB Forstinning verpasst den vorübergehenden Sprung auf Platz 1 und kassiert zum ersten Mal seit Anfang August wieder drei Treffer in einem Spiel. VfB Forstinning – ASV Dachau 0:3

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Marco Rastel (64. Jonas Dirscherl), Dimitar Kirchev (74. Mario Schmidt), Mathias Hirt, Kenan Numanovic, Mustapha Sillah, Abdelilah Erraji (46. Marko Nikolic), Abdullah Aynaci, Korbinian Hollerieth, Simon Kürbs (46. Mohamed Majd Al Hosaini) - Trainer: Ivica Coric

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Dimitrios Papadopoulos, Tobias Erl (52. Sebastian Mack), Christian Roth, Zvonimir Kulic, Tim Bürchner, Mario Stanic (60. David Dworsky), Thomas Rieger, Andreas Roth (87. Nicolas Peterfy), Christoph Krüger, Yazid Ouro-Akpo Adjai (77. Mateo Velic) - Trainer: Manuel Haupt

Schiedsrichter: Luca Schultze (München) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Yazid Ouro-Akpo Adjai (11.), 0:2 Andreas Roth (56.), 0:3 Jonas Dworsky (81.) Spiele am Freitag:

Wasserburg ärgert den Favoriten. Für die SpVgg Landshut begann der Abend schon nicht nach Plan. Die Gäste standen im Stau, das Spiel begann leicht verspätet. Nach Anpfiff klappte es dann aber erstmal wieder im Sinne des Tabellenzweiten. Stephan König traf bereits in der 9. Minute zur Führung für die "Spiele". Aber 1880 warf alles dagegen, teils ruppig. Und kam kurz nach Wiederanpfiff durch Bruno Ferreira Goncalves zum Ausgleich. Den verteidigten die Löwen bis zum Schluss. TSV 1880 Wasserburg – SpVgg Landshut 1:1

TSV 1880 Wasserburg: Dumpler, Köhler, Kollie, Rauscher, Vorderwestner, Kononenko, Knauer, Höhensteiger, Ferreira Goncalves, Vieregg, Barthuber (90. Müller) - Trainer: Mayer

SpVgg Landshut: Tournier, Justvan, Hagl, Plomer, Maul (68. Vom Hofe), Biberger (59. Justvan), Alschinger, Past (87. Past), Ignjatic (87. Lomp), Müller (85. Seferi), König - Trainer: Endler

Schiedsrichter: Schkarlat (Weidenbach)

Tore: 0:1 König (9.), 1:1 Ferreira Goncalves (48.)

Ein Tor in der Nachspielzeit sichert Freising den Sieg. Allerdings in der 46. Minute, danach geschah in dieser Partie auch nichts Zählbares mehr. Eröffnet wurde das Freitagabendspiel mit einem Doppelschlag. Erst traf Florian Bittner zur Führung für die Hausherren (17. Minute), dann glich Gäste-Spielertrainer Ben Held nur fünf Minuten später aus. Domagoh Tiric konterte schließlich kurz vor Pausenpfiff. Viele Wechsel und keine Tore gab es dann in im zweiten Durchgang zu sehen. SC Eintracht Freising – FC Sportfreunde Schwaig 2:1

SC Eintracht Freising: Trost, Müller, Löw, Schmid, Rist (68. Hones), Mayr, Tiric (79. Günzel), Bittner, Fischer, Schmuckermeier, Brudtloff (87. Magat)

FC Sportfreunde Schwaig: Hornof (64. Bartl), Empl, Jell, Fichtlscherer (72. Roth), Straßer (79. Hones), Simak, Hornof, Ibrahim (64. Stich), Sommer (73. Hones), Held, Ascher

Schiedsrichter: Schregle (Biessenhofen)

Tore: 1:0 Bittner (17.), 1:1 Held (22.), 2:1 Tiric (45.+1)