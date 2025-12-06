LIVE! Wiedenbrück geht unter, Siegen mit Wahnsinns-Comeback

Fortuna Köln ist nicht nur Herbstmeister, sondern wird das Feld auch für das erste Spiel im neuen Jahr anführen. So viel ist nach dem nahezu ungefährdeten 3:0-Sieg gegen den Wuppertaler SV klar. Die Bergischen Löwen müssen in der Winterpause dringend Kräfte sammeln, um die derzeitige Durststrecke schnell vergessen machen zu lassen. Die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach begann furios gegen Fortuna Düsseldorf II, brachte die drei Punkte dann auch schließlich ohne große Kopfschmerzen nach Hause.
Am Samstag treffen sich mit dem Kräftemessen zwischen dem FC Gütersloh und RW Oberhausen zwei Verfolger direkt. Als viertes Team im Bunde der Spitzengruppe empfängt der FC Schalke 04 II den SC Wiedenbrück. Für den 1. FC Bocholt ist es das erste Spiel nach dem Rücktritt von Christopher Schorch als Teamchef. Erster Kontrahent dafür ist der 1. FC Köln II.
Aufgrund der "anhaltenden Witterungsbedingungen" ist der Rasen in der IMS-Arena derzeit unbespielbar und bis zum 8. Dezember gesperrt. Ein neuer Spieltermin steht mit dem 16. Januar bereits fest.
Ohne sonderlich zu glänzen zeigte Fortuna Köln dem taumelnden WSV die Grenzen auf. In der Schlussphase machten die Südstädter mit einem Doppelschlag den Sack zu, sichern sich damit die Tabellenspitze bis zum Wiederbeginn im neuen Jahr.
SC Fortuna Köln – Wuppertaler SV 3:0
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Seymour Fünger, Robin Afamefuna (84. Younes Derbali), David Haider, Tom Geerkens, Rafael Garcia (77. Adrian Stanilewicz), Nico Thier (77. Jonas Michelbrink), Georg Strauch, Kevin Brechmann (84. Vleron Statovci), Timo Bornemann (62. Hamadi Al Ghaddioui), Enzo Wirtz - Trainer: Matthias Mink
Wuppertaler SV: Fotios Adamidis, Kilian Bielitza, Levin Müller (69. Ronay Arabaci), Subaru Nishimura, Salmin Rebronja, Toshiaki Miyamoto, Hans-Juraj Hartmann, Celal Aydogan, Chesron Oostwoud (59. Lennard Wagemann), Daiki Kamo (59. Fritz Kleiner), Amin Bouzraa - Trainer: Sebastian Tyrała
Schiedsrichter: Marcel Benkhoff - Zuschauer: 3091
Tore: 1:0 Kevin Brechmann (43.), 2:0 Enzo Wirtz (76.), 3:0 David Haider (80.)
Die Düsseldorfer Gastgeber erlebten einen absoluten grausamen Start in die Partie. Mit der ersten Ecke durch Kilian Sauck nickte Lion Schweers direkt ein (1.). Danach behielt Gladbach den Fuß auf dem Gaspedal, die Fortuna kam einfach nicht richtig in die Partie. Nach einem langen Ball in die Spitze stellte Fritz Fleck seinen Körper clever ein und vollendete aus spitzem Winkel zum 2:0 (7.). Als dann auch ein feiner Schlenzer von Sauck im Kreuzeck einschlug (11.), schien die Partie schon frühzeitig gegessen. Mit beinahe jedem Schuss durften die Fohlen zu Beginn einen Treffer feiern, doch allmählich konnte sich auch Düsseldorf wieder fangen. Und auch die Hausherren ließen sich nicht lange Zeit. Mechak Quiala-Tito traf mit seinem Kopfball zunächst Aluminium, den Nachschuss brachte Hamza Anhari unter (27.).
Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte beruhigte sich die Partie wieder zunehmend. Nach dem Seitenwechsel begannen die Düsseldorfer bemüht, den Rückstand wieder aufzuholen. Und nach gut einer Stunde bot sich die goldene Chance zum nächsten Treffer, doch nach einem Handspiel der Gladbacher im Strafraum scheiterte Deniz Bindemann beim folgenden Strafstoß an Maximilian Neutgens (57.). Daraufhin beschränkten sich die beiden Seiten wieder auf viel Stückwerk, das Spiel wurde dominiert von einigen Zweikämpfen fernab der jeweiligen Gefahrenräume. Mit Anbruch der Schlussphase vergab noch Quiala-Tito aus überaus vielversprechender Position kläglich (75.). Besonders konkret wurde es in der Schlussphase dann auch nicht mehr. Gladbach rückt für den Moment an die Spitzengruppe heran, während Düsseldorf bestenfalls aus Platz 13 überwintern wird.
Fortuna Düsseldorf II – Borussia Mönchengladbach II 1:3
Fortuna Düsseldorf II: Milán Czakó, Leonard Brodersen, Leo Mirgartz (86. Conor David Tönnies), Noah Egouli, Mechak Quiala-Tito, David Savic (34. Noah Nikolaou), Hamza Anhari, Danny Latza, Simon Vu (86. Marius Zentler), Deniz Bindemann (71. Lennart Garlipp), Karim Affo (71. Simon Vu) (86. Marius Zentler) - Trainer: Jens Langeneke
Borussia Mönchengladbach II: Maximilian Neutgens, Yannik David Dasbach, Lion Schweers (70. Josiah Uwakhonye), Joshua Uwakhonye, Veit Stange, Nico Vidic, Kemal Cirpan, Fritz Fleck (81. Oguzcan Büyükarslan), Kilian Sauck (70. Divine Dillon Berko), Yannick Michaelis, Justin Adozi (86. Iaia Manco Danfa) - Trainer: Sascha Eickel
Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian (Bonn) - Zuschauer: 149
Tore: 0:1 Lion Schweers (1.), 0:2 Fritz Fleck (7.), 0:3 Kilian Sauck (11.), 1:3 Hamza Anhari (27.)
Besondere Vorkommnisse: Deniz Bindemann (Fortuna Düsseldorf II) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Maximilian Neutgens (57.).
Auch das Heimspiel des Bonner SC fiel den Witterungszuständen zum Opfer. Das Spiel gegen den VfL Bochum II wurde abgesagt. Der BSC schreibt dazu: "Der Rasen im Stadion Sportpark Nord ist nach den Regenfällen nicht bespielbar. Die Partie wird im nächsten Jahr nachgeholt, der Termin wird in Kürze bekannt gegeben."
19. Spieltag
23.01.26 SC Paderborn 07 II - FC Schalke 04 II
24.01.26 Sportfreunde Siegen - Borussia Dortmund II
24.01.26 Sportfreunde Lotte - SV Rödinghausen
24.01.26 Wuppertaler SV - SSVg Velbert
24.01.26 Borussia Mönchengladbach II - Bonner SC
24.01.26 RW Oberhausen - Fortuna Düsseldorf II
24.01.26 1. FC Bocholt - FC Gütersloh
25.01.26 VfL Bochum II - SC Fortuna Köln
25.01.26 SC Wiedenbrück - 1. FC Köln II
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: