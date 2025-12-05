Wuppertaler SV kämpft, verliert und überwintert im Tabellenkeller

Die Taktik ging bis zur 42. Minute auf. Kevin Brechmann zog aus der zweiten Reihe ab, der Ball schlug rechts unten ein. Der WSV hatte im Rahmen seiner derzeitigen Möglichkeiten ordentlich agiert, war vorne aber zu harmlos. So ging es mit dem knappen Rückstand in die Kabinen.

Trainer Tyrala wechselte nicht. Adamidis verhinderte mit einer Glanzparade gegen Nico Thier das 0:2 (50.). Bornemann köpfte über die Latte (57.). In der 60. Minute ein Doppelwechsel: Oostwoud und Daiki Kamo gingen, Lennard Wagemann und Fritz Kleiner kamen (60.). Ronay Arabaci ersetzte Levin Müller (70.). Köln blieb eiskalt und nutzte eine seiner wenigen echten Chancen zum 2:0 durch Wirtz (76.). David Haider Kamm Al-Azzawe machte drei Minuten später den Deckel drauf – 3:0 (80.). In der Schlussphase war noch eine höhere Niederlage möglich. Es blieb aber dabei.Trainingsstart im neuen Jahr ist am 2. Januar. Einen Tag später nimmt der WSV an der Stadtmeisterschaft in der Uni-Halle teil, am 19. Januar folgt ein Testspiel beim Westfalen-Oberligisten SpVgg Vreden (13 Uhr). Vom 12. bis 18. Januar bezieht der WSV ein Trainingslager in Lara (Türkei). Das erste Pflichtspiel steigt am 24. Januar gegen die SSVg Velbert (14 Uhr).

SC Fortuna Köln – Wuppertaler SV 3:0

SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Seymour Fünger, Robin Afamefuna (84. Younes Derbali), David Haider, Tom Geerkens, Rafael Garcia (77. Adrian Stanilewicz), Nico Thier (77. Jonas Michelbrink), Georg Strauch, Kevin Brechmann (84. Vleron Statovci), Timo Bornemann (62. Hamadi Al Ghaddioui), Enzo Wirtz - Trainer: Matthias Mink

Wuppertaler SV: Fotios Adamidis, Kilian Bielitza, Levin Müller (69. Ronay Arabaci), Subaru Nishimura, Salmin Rebronja, Toshiaki Miyamoto, Hans-Juraj Hartmann, Celal Aydogan, Chesron Oostwoud (59. Lennard Wagemann), Daiki Kamo (59. Fritz Kleiner), Amin Bouzraa - Trainer: Sebastian Tyrała

Schiedsrichter: Marcel Benkhoff - Zuschauer: 3091

Tore: 1:0 Kevin Brechmann (43.), 2:0 Enzo Wirtz (76.), 3:0 David Haider (80.)