Torloses Remis im Heidewaldstadion zwischen RWO und Gütersloh

RWO zunächst mit mehr Ballbesitz

Es herrschte in der Anfangsphase noch kein unbändiger Enthusiasmus in Richtung der Strafräume, RWO hatte sicher mehr Spielanteile. Erste Halbchancen verbuchten die Kleeblätter mit einem Freistoß aufs Tordach von Eric Gueye (5.) und einem etwas zu ungenauen Distanzversuch von Lucas Halangk (7.). Ansonsten tat sich zunächst nicht viel. Die Intensität war gemessen am Stellenwert der Partie natürlich gegeben, zwingend wurde es aber nicht. Gütersloh meldete sich erstmals mit einem Flachschuss von Jan-Lukas Liehr offensiv an, Kevin Kratzsch tauchte ab und klärte zur Seite (21.).

Etwas konkreter wurde es dann aufgrund einer Kuriosität. Kratzsch hielt den Ball zu lange in den eigenen Händen, Schiedsrichter Lars Bramkamp bestrafte dies mit einem Eckball, der brandgefährlich wurde. Einen Kopfball von Liehr klärte Luca Schlax auf der Linie, die Situation war aber noch nicht gebannt. Auch Jannik Borgmann kam im Gewusel zum Abschluss, wurde aber mit vereinten RWO-Kräften gestoppt (43.). Kurz vor Halbzeitpfiff verzog Luis Frieling noch aus vielversprechender Position (45.). Mehr passierte in der ersten Hälfte nicht.

Nach dem Seitenwechsel tat sich wieder eine ganze Weile nicht viel. Oftmals wurde mit langen Bällen hantiert, die aber auch nichts einbrachte. Den Kleeblättern boten sich einige Standardsituationen, die die Ostwestfalen schlussendlich aber auch gut wegverteidigten. Mit Anbruch der Schlussphase marschierte Liehr in Richtung Strafraum der Gäste, schlug dort einen Haken, zielte dann aber aus dem Stand knapp am rechten Kreuzeck vorbei (78.). In der Schlussphase schmissen sich die beiden Teams noch einmal in jeden Zweikampf, die beste Chance hatten dann auch noch die Kleeblättern, als Halangk mit einem Querpass ideal für Schlax auflegte, der seinen Abschluss aber am linken Pfosten vorbeidrehte (90. +1). Mehr passierte nicht, Oberhausen und Gütersloh teilten sich die Punkte in einem Spiel, was ohnehin nicht unbedingt einen Sieger verdient hatte.

FC Gütersloh – RW Oberhausen 0:0

FC Gütersloh: Jarno Peters, Jannik Borgmann, Justus Henke, David Winke, Niklas Barthel, Aleksandar Kandic (69. Len Wilkesmann), Patrik Twardzik, Erik Lanfer (89. Henri Bollmann), Jan-Lukas Liehr (82. Hannes John), Luis Frieling (69. Paolo Maiella), Julius Langfeld - Trainer: Julian Hesse

RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Nico Klaß, Michel Niemeyer, Drew Murray, Eric Babacar Gueye, Luca Schlax, Matona-Glody Ngyombo, Phil Sieben (68. Alexander Mühling), Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine (80. Moritz Stoppelkamp), Seok-ju Hong - Trainer: Sebastian Gunkel

Schiedsrichter: Lars Bramkamp - Zuschauer: 1913

Tore: keine Tore