1. FC Bocholt verliert auch ohne Schorch das vierte Spiel in Folge

Budimbu sorgt für frühe Bocholter Führung

Beide Teams tasten sich in der Anfangsphase noch ab, großes Risiko wollte keines der Seiten eingehen. Der erste Offensivansatz der Gäste erfolgt über Etienne Borie, der dynamisch von außen in den Strafraum zog, doch Philipp Hanke war zur Stelle und bereinigte die Situation für den FCB (10.). Auf der anderen Seite dauerte es auch nicht mehr lange. Nach feiner Kombination über Jonas Carls und Marvin Lorch kam Arnold Budimbu im Rückraum zum Abschluss und vollendete gekonnt zur Führung (14.). Die Domstädter verpassten kurz darauf die direkte Antwort. Bernie Lennemann versuchte Lucas Fox mit einem Lupfer zu überwinden, der Schlussmann reagierte jedoch herausragend und klärte zur Ecke (18.). Daraufhin passierte lange nicht mehr viel. Stipe Batarilo (21.) und kurz vor der Halbzeit Budimbu (42.) kamen noch in Abschlussposition, doch machte zu wenig draus.

Die zuvor noch größtenteils blassen Kölner kamen mit Wut im Magen aus den Kabinen heraus. Sargis Adamyan sorgte mit einem direkten Freistoß - seiner Paradedisziplin - für den schnellen Ausgleich (48.). Wenig später sollten den Kölnern auch der Doppelschlag gelingen, nachdem Fox einen Schuss aus der Distanz nur unzureichend nach vorne abwehren konnten, Lennemann stand goldrichtig und schob ein (59.). Köln hatte nun das Momentum auf seiner Seite und legte nach. Nach Hereingabe von Emin Kujovic lenkte Adamyan weiter auf Lennemann, der auch für seinen zweiten Treffer locker abschloss (71.).

Nach Euschens Anschlusstreffer kommt zu wenig

Bocholt war nun immens gefordert, die schon ohnehin laufende Durststrecke nicht auch noch fortzuführen. Zunächst traf Dawyn-Paul Donner nach Hereingabe von Marvin Lorch den Querbalken (77.), wenig später machte es Cedric Euschen besser, sorgte nach Vorarbeit von Budimbu für den 2:3-Anschlusstreffer (79.). Bocholt musste in der Schlussphase dann noch einmal alles nach vorne werfen, konnte dabei aber für keine außerordentliche Gefahr sorgen. So setzt sich auch unter Gabriele di Benedetto die Formkrise des FCB fort, der im unteren Tabellenmittelfeld überwintern wird.

1. FC Köln II – 1. FC Bocholt 3:2

1. FC Köln II: Mikolaj Marutzki, Yannick Mausehund, Marvin Ajani, Luc Dabrowski (90. Luca Lechner), Cenny Neumann (90. San-Luca Spitali), Mikail Özkan, Emin Kujovic, Etienne Borie, Patrik Kristal (79. Luca Dürholtz) (82. Safyan Touré), Bernie Lennemann (82. Luca Dürholtz), Sargis Adamyan (79. Nilas Yacobi) (82. Nilas Yacobi) - Trainer: Evangelos Sbonias

1. FC Bocholt: Lucas Fox, Dawyn-Paul Donner, Philipp Hanke, Julian Riedel (75. Nicolas Hirschberger), Maik Amedick, Jonas Carls, Marlon Frey, Marvin Lorch, Patrick Kurzen (75. Maximilian Adamski), Stipe Batarilo (64. Cedric Euschen), Arnold Budimbu (88. Jan Holldack) - Trainer: Gabriele Di Benedetto

Schiedsrichter: Johannes Liedtke

Tore: 0:1 Arnold Budimbu (12.), 1:1 Dawyn-Paul Donner (51. Eigentor), 2:1 Bernie Lennemann (59.), 3:1 Bernie Lennemann (72.), 3:2 Cedric Euschen (79.)