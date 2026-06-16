Live: RWE und Broekhuysen duellieren sich um die Landesliga

Wer steigt auf: Broekhuysen oder RWE II? – Foto: Markus Becker

Für Rot-Weiss Essen II und die Sportfreunde Broekhuysen gipfeln 35 Pflichtspiele über den Saisonverlauf in einem gemeinsamen Showdown um die Landesliga. Auf dem Papier gehen die Gäste aus Broekhuysen mit Vorteilen in die Partie. Dennoch sollten die Essener Favorit auf das begehrte Landesliga-Ticket sein.

Dem wurde RWE im ersten Auftritt gegen die Reusrather (3:0) auch absolut gerecht. Dennoch geht Broekhuysen nun mit der etwas besseren Ausgangslage in die Partie. Gegen eine sichtlich geknickte Germania übertraf der Vizemeister der Bezirksliga-Gruppe 4 mit einem 5:0-Erfolg das Ergebnis von RWE noch einmal. Eine Punkteteilung in Essen würde nun für den Landesliga-Aufstieg reichen.

Mit 16 Siegen aus 17 Rückrundenspielen sendet man gemeinhin ein klares Signal, dass man seiner Spielklasse entwachsen ist. RWE stellte sich in letzter Instanz aber noch mit der DJK Arminia Klosterhardt ein dicker Brocken für die Meisterschaft und den direkten Sprung in die Landesliga in den Weg. Für die Ehrenrunde in der Relegation wurde Rot-Weiss schon vor dem ersten Spiel die Favoritenrolle von Broekhuysen und Reusrath zugeschoben.

Broekhuysen ist auch trotz der Ausgangslage kein Favorit

Doch klar ist: Broekhuysen erwartet im "Förderwerk" von RWE eine komplett andere Erfahrung. Körperliche Präsenz, zielgerichtetes Offensivspiel und besonders die Abgezocktheit vor dem gegnerischen Tor sind in der zweiten Saisonhälfte fast schon Normalzustand für die Profi-Reserve. Den Druck, gewinnen zu müssen, kennt die Elf von Stefan Lorenz in diesem Jahr ohnehin zu Genüge. Die junge Elf der Broekhuysener leistete sich wiederum über den Saisonverlauf immer wieder kleinere Aussetzer, weshalb letztlich auch ein ordentlicher Rückstand zu Meister VfL Rhede klaffte.

Es gibt aber auch Mutmacher für die Sportfreunde, wenngleich man dafür auch ein bisschen graben muss. Die einzige Blaupause, wie man diese Essener besiegen kann, lieferte in der jüngeren Vergangenheit nämlich Arminia Klosterhardt. Eine taktisch hochkonzentrierte wie mutige Leistung des Kontrahenten brachte RWE im April den einzigen Strauchler der gesamten Rückrunde ein. Beide Seiten werden in jedem Fall alles mobilisieren, um die Saison mit dem großen Erfolg zu vergolden.