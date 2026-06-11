So stark sind die Gegner der Sportfreunde Broekhuysen

Broekhuysen ist gewarnt. – Foto: Pascal Derks

Sebastian Clarke geht fest davon aus, dass die Sportfreunde Broekhuysen am Sonntag um 15 Uhr mit einem Heimspiel gegen den SC Germania Reusrath aus Langenfeld in die Aufstiegsrunde zur Landesliga starten. Der Tabellenzweite der Bezirksliga, Gruppe 4, schaut am Mittwochabend zunächst zu, wenn sich die Vizemeister der Gruppen 2 und 6 gegenüberstehen.

Germania Reusrath empfängt die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen. Nur wenn die Reserve des Drittligisten die Partie verliert, müssen die Sportfreunde am Sonntag zunächst ins Ruhrgebiet reisen - und das kann sich deren Trainer bei bestem Willen nicht vorstellen. „Wenn ich mir die Achse der Essener anschaue, geht Rot-Weiss ganz klar als Favorit ins Rennen um den Aufstieg in die Landesliga“, sagt Clarke.

Ähnliches gilt für Torjäger Marcel Platzek. Der ist mittlerweile 36 Jahre alt und hat in der gerade abgelaufenen Bezirksliga-Saison in 28 Einsätzen 47 Treffer erzielt. Zu Essener Regionalliga-Zeiten war er jahrelang in der ersten Mannschaft gesetzt und zählte auch in der vierthöchsten Spielklasse zu den erfolgreichsten Mittelstürmern.

Er meint damit folgendes Trio, das ohne Zweifel viel zu gut für die Bezirksliga ist. Abwehrchef ist der gerade einmal 18-jährige Nicolai Schulte-Kellinghaus. Der Verein hat den jungen Mann, der auch zu den Leistungsträgern in der U19-Nachwuchsliga des DFB gehört, bereits mit einem Profivertrag für die 3. Liga ausgestattet. Davor bilden zwei Routiniers das Gerüst der RWE-Reserve. Im Mittelfeld zieht der inzwischen 38 Jahre alte Kevin Grund die Fäden, der seine Spielmacher-Qualitäten über ein Jahrzehnt lang in der Regionalliga unter Beweis gestellt hat.

Auch der Trainer der Reserve genießt an der Hafenstraße fast so etwas wie Kultstatus. Stefan Lorenz stammt ursprünglich aus den Reihen des BFC Dynamo Berlin, stand beim VfL Wolfsburg kurz vor dem Sprung in die Bundesliga, ehe sich der gelernte Verteidiger den Rot-Weissen anschloss. Inzwischen ist er hauptberuflich für die örtliche Privatbrauerei Jacob Stauder tätig, die das Pflichtgetränk jedes Essener Fußballfreundes herstellt.

Rot-Weiss Essen II soll den Unterbau stärken

Beim angestrebten Landesliga-Aufstieg handelt es sich auch um so etwas wie Firmenpolitik. Die Verantwortlichen an der Hafenstraße haben irgendwann gemerkt, dass sie den Unterbau stärken müssen, damit Toptalente des Vereins in der Zweiten Spielpraxis sammeln können. RWE II hat in 34 Spielen 82 Punkte gesammelt - dumm nur, dass der punktgleiche Meister Arminia Klosterhardt den direkten Vergleich für sich entscheiden konnte.

Kommen wir zum nächsten Gegner der Sportfreunde. Der SC Germania Reusrath hat in der Gruppe 2 - Raum Wuppertal, Solingen - die Meisterschaft erst am letzten Spieltag vergeigt. Beim HSV Langenfeld reichte es nur zu einem 2:2 - mit einem Sieg wäre die Mannschaft noch am punktgleichen Meister SV Solingen vorbeigezogen. Herausragende Einzelkönner sucht man im Reusrather Kader vergeblich. Die meisten Spieler tragen schon seit einigen Jahren das grüne Germania-Trikot.

Im Vergleich zu den beiden Konkurrenten haben die Sportfreunde Broekhuysen in der Gruppe 4 die mit Abstand wenigsten Punkte gesammelt - gerade einmal 68 haben zur Vizemeisterschaft gereicht. „Damit haben wir unser Minimalziel erreicht. Wir wollten schon gerne Meister werden, aber das hätten wir auch nicht verdient gehabt. Dafür haben wir zu oft gegen Mannschaften aus der Abstiegszone Federn gelassen“, sagt Clarke.

„Das ist wie im Pokal“

Wie eingangs erwähnt, geht er davon aus, dass seine Mannschaft am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Germania Reusrath startet. Der Plan: „Diese Partie müssen wir mit der Unterstützung unserer Anhänger im Rücken gewinnen. Dann bekommen wir ein echtes Endspiel in Essen um den Aufstieg. Und das wäre dann ähnlich wie im Pokal, in dem man auch als Außenseiter immer eine Chance hat“, so Clarke.

Am Sonntag müssen die Sportfreunde neben den Langzeitverletzten Jan Teegelbeckers und Lars Peters auf Angreifer Sven van Bühren und Verteidiger Norman Schmitz - beide Urlaub - verzichten. Vorab ein Hinweis für die Broekhuysener Fans: Die Reserve der Rot-Weissen trägt ihre Heimspiele auf der Bezirkssportanlage an der Seumannstraße im Stadtteil Altenessen aus.