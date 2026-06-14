Broekhuysen überrollt Reusrath – Gegen RWE würde ein Remis reichen

Broekhuysen traf gleich fünfmal. – Foto: Markus Becker

Die Sportfreunde Broekhuysen haben ihre Hausaufgaben im Aufstiegskampf eindrucksvoll erledigt. Im zweiten Spiel der Relegation zur Landesliga feierte die Mannschaft von Sebastian Clarke einen insgesamt ungefährdeten 5:0 (1:0)-Erfolg gegen den SC Germania Reusrath und darf weiterhin vom Sprung in die Landesliga träumen.

Kurz darauf jubelte der SFB bereits über die vermeintliche Führung, doch der Treffer von Sores Civan Agirman wurde wegen einer Abseitsstellung von Maurice Horster aberkannt (14.). In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung mit wenigen Strafraumszenen, ehe Broekhuysen kurz vor der Pause zuschlug. Während Reusraths Kapitän Pascal Hinrichs angeschlagen auf dem Feld behandelt wurde und wenig später ausgewechselt werden musste, schalteten die Hausherren nach einem Ballgewinn schnell um. Ernst trieb den Ball nach vorne und legte quer auf Leon Peun, der aus halbrechter Position zum 1:0 ins lange Eck traf (35.).

Dabei begann die Partie durchaus ausgeglichen. Reusrath erwischte die etwas aktivere Anfangsphase, während Broekhuysen zunächst mit Nervosität in den eigenen Ballbesitzphasen zu kämpfen hatte. Die erste große Möglichkeit gehörte allerdings den Gastgebern: Nach Vorarbeit von Kapitän Leon Peun scheiterte Nick Maurice Ernst aus kürzester Distanz am eigenen Abschluss (17.).

Ernst schnürt den Dreierpack

Der Treffer gab den Gastgebern zusätzlichen Auftrieb. Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Broekhuysen auf 2:0. Über die linke Seite spielte sich der SFB sehenswert durch, ehe Ernst die flache Hereingabe gegen die Laufrichtung des Torhüters verwertete (47.).

Reusrath hatte durch den eingewechselten Luca Oliver Piatkowski die große Chance zum Anschlusstreffer, doch dessen Abschluss aus kurzer Distanz flog über das Tor (56.). Stattdessen gerieten die Gäste wenig später weiter ins Hintertreffen. Nils Kaufmann sah wegen zwei rüden Foulspiels innerhalb von nur drei Minuten die folgerichtige Ampelkarte (62.).

In Überzahl drängte Broekhuysen auf weitere Treffer – und wurde belohnt. Nach einer Hereingabe von Maurice Horster schob Ernst aus kurzer Distanz zum 3:0 ein (71.). Nur vier Minuten später profitierte der Angreifer von einem folgenschweren Fehlpass der Gäste und markierte eiskalt seinen dritten Treffer des Tages zum 4:0 (75.). Reusrath hatte zu diesem Zeitpunkt schon merklich mit der Partie abgeschlossen.

Für den Endstand sorgte schließlich Nils Lachmann, der eine Ecke per Kopf zum 5:0-freistehend verwandelte (77.). Unter dem Applaus der Zuschauer brachte Broekhuysen die Partie anschließend souverän zu Ende.

Durch den klaren Erfolg fährt der SFB nun mit einem leichten Vorteil zu Rot-Weiss Essen II (17. Juni) . Bei einem Unentschieden würde Broekhuysen aufsteigen . Reusrath dagegen ist nach der zweiten Niederlage endgültig aus dem Rennen um den Landesliga-Aufstieg eliminiert.

Sportfreunde Broekhuysen – SC Germania Reusrath 5:0

Sportfreunde Broekhuysen: Finn Bünnings, Leon Peun, Luca Schmermas, Nils Lachmann (81. Marius Brüx), Justin Theelen, Stan Hesen, Hendrik Hünnekens, Sores Civan Agirman (70. Noah Christian Thier), Maurice Horster (90. Tobias Maaßen), Nick Maurice Ernst (86. Tom Beterams), Nils Hannaleck (81. Dennis Belzek) - Spielertrainer: Sebastian Clarke

SC Germania Reusrath: Maurice Okicic, Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis, Kevin Luginger, Luc-Colin Okicic, Pascal Hinrichs (35. Nils Kaufmann), Paul Degner (68. Daniel Adamek), Tim Röper, Max Simon Richter-Oldekop, Gianluca Cserep (68. Moritz Kaufmann), Armel Ange Kouassi (53. Luca Oliver Piatkowski) - Trainer: Marco Schobhofen - Co-Trainer: Jürgen Glomb

Schiedsrichter: Alexander Schuh (Düsseldorf) - Zuschauer: 141

Tore: 1:0 Leon Peun (35.), 2:0 Nick Maurice Ernst (47.), 3:0 Nick Maurice Ernst (71.), 4:0 Nick Maurice Ernst (75.), 5:0 Nils Lachmann (77.)

Gelb-Rot: Nils Kaufmann (62./SC Germania Reusrath/wiederholtes Foulspiel)