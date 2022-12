Ligamannschaft des Hoisbütteler SV nun doch abgemeldet! Am Freitagmittag informierte der 2. Vorsitzende Holger Wasserfall über die Abmeldung.

Erst am vergangenen Mittwoch berichteten wir davon, dass Alexander Windt nach 14 Jahren als Trainer beim Hoisbütteler SV seine Ämter als Liga-Coach und auch als Abteilungsleiter Fußball niedergelegt hat. Der 2. Vorsitzende Holger Wasserfall berichtete: „Das brachte uns leider in die Lage, dass wir uns zusammensetzen und überlegen mussten, ob wir überhaupt mit der 1. Herren weitermachen können.“ Die Entscheidung wurde bereits am Dienstag gefällt. Deshalb machte der 2. Vorsitzende einen Tag später klar: „Die Besprechung hat ergeben, dass wir weiterhin am Spielbetrieb teilnehmen werden.“ Lukas Weber, der bis dato neben Alexander Windt bereits zusammen die Ligamannschaft trainierte, sollte sich bereiterklärt haben, das Team interimsmäßig als Cheftrainer zu übernehmen.



Doch schon am Freitagmittag kam wieder alles anders. In einer kurzen Nachricht teilt der 2. Vorsitzende Holger Wasserfall mit: „Leider waren alle Versuche, die 1. Herren im Spielbetrieb zu halten, am Ende erfolglos. Soeben wurde die Mannschaft abgemeldet.“ Für die übrigen Teams der Bezirksliga Nord bedeutet das, dass alle Partien mit Beteiligung des Hoisbütteler SV annulliert werden, als hätten sie nicht stattgefunden. Die entsprechenden Punkte und Tore werden gelöscht. In der Spitzengruppe der Nordstaffel gibt es dadurch im Ranking keinen Positionswechsel. Die Torverhältnisse des SC Sperber und des FC Eintracht Norderstedt II, beide Teams haben die gleiche Punktzahl, sind jedoch näher aneinandergerückt. Im Tabellenkeller bedeutet das jetzt, dass der SV Bergstedt mit nur noch drei Punkten das Schlusslicht des Klassements ist. Auch den Duvenstedtern auf Platz 14 werden dadurch drei Punkte abgezogen, weshalb sie nun nur noch sieben Zähler auf ihrer Habenseite wissen.



Die 2. Herren des Hoisbütteler SV gehen weiterhin ganz normal in der Kreisklasse 8 an den Start, wie der 2. Vorsitzende Holger Wasserfall auf Nachfrage erklärte.