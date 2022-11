Hoisbüttel: Alex Windt zurückgetreten – Ligamannschaft macht weiter Ex-Coach Alexander Windt: „Für mich ist mein Rücktritt eine schwierige Situation“

Am vergangenen Freitag legte Alexander Windt seinen Posten als Abteilungsleiter Fußball und auch sein Amt als Ligatrainer per sofort nieder. Auf Nachfrage begründete der 30-Jährige seine Entscheidung wie folgt: „Zum einen übernehme ich natürlich die Verantwortung für die sportliche und aber auch für die personelle Situation. Womit ich die Kaderzusammenstellung meine. Zum anderen war es so, dass wir versucht hatten, eine Lösung zu finden, wie es nach der Winterpause weitergehen soll. In dem Punkt gab es Meinungsverschiedenheiten und auch zusätzlich noch Kritik daran, wie ich den Prozess geführt habe. Ich habe eine gewisse Vorstellung, wie man Fußball als Hobby betreibt, als Trainer aber auch als Spieler, und das war mich nicht mehr so gegeben, nachdem ich gesehen hatte, wie sich die Spieler positioniert hatten, was die Zeit nach dem Winter betrifft. So konnte ich als Abteilungsleiter und auch als Trainer nicht mehr sagen, dass das mit meinen Vorstellungen oder Werten übereinstimmte.“



Alexander Windt war 14 Jahre lang, mit einer etwa einjährigen Unterbrechung, Trainer beim Hoisbütteler SV. Dass diese Trennung natürlich auch was mit ihm mache, darüber sprach der Ex-Coach ebenfalls ganz offen: „Für mich ist mein Rücktritt schon auch schwierig, weil ich, da ich eigentlich aus Oberbayern komme, beim Hoisbütteler SV sowas wie eine neue Heimat gefunden habe. Deshalb ist es für mich schwierig, dass das so endet. Denn das wollte ich eigentlich in gar keinem Fall. Nicht die einfachste Situation für mich.“ Zu einem möglichen neuen Engagement, in einem andere Verein, hat Alexander Windt auch eine klar Haltung: „Ich bin niemand, der jetzt auf Zwang in irgendeiner Form ein Engagement im Fußball haben muss, um glücklich zu sein. Ich bin eher jemand, der offen dafür ist, wenn es Optionen gibt und wenn jemand mit mir zusammenarbeiten möchte. Aber ich bin nicht der Typ, der sich irgendwo aufdrängt. Das muss auch für mich immer sehr genau passen. Ich bin da sehr bedacht, was die Auswahl der Vereine angeht. Und auch in welcher Position. Da müssen viele Dinge zusammenpassen. Es ist nun mal Freizeit. Deshalb muss es für mich in erster Linie Spaß machen und man sollte eine positive Energie dabei herausziehen. Wenn aber andere Vereine Interesse zeigen würden, wäre ich auch sehr offen. Nur ziehe ich jetzt nicht durch die Gegend, um mich zu zeigen. Wenn was kommt, dann freue ich mich, höre mir das an und beschäftige mich dann damit. Wenn nichts kommt, ist es aber auch in Ordnung für mich.“



Was das Ganze nun für die Ligamannschaft des Hoisbütteler SV bedeutet, die sich in der Bezirksliga Nord mit nur fünf Punkten und einem Torverhältnis von 17:80 auf dem letzten Platz befindet, wurde am Dienstag in den Vereinsräumen besprochen. So verkündet Holger Wasserfall als 2. Vorsitzender: „Wir haben uns nach dem Rücktritt von Alex Windt zusammensetzen müssen, um uns gemeinsam darüber Gedanken zu machen, wie es nun mit der Ligamannschaft weitergeht. Diese Besprechung hat ergeben, dass wir weiterhin am Spielbetrieb teilnehmen werden. Lukas Weber hat sich dazu bereiterklärt, interimsweise den Trainerposten zu übernehmen.“ Lukas Weber war bisher auch schon neben Alexander Windt als Trainer der Ligamannschaft tätig.



Das nächste Bezirksliga-Punktspiel findet für den Hoisbütteler SV am kommenden Samstag, den 03.11.2022 um 14 Uhr auswärts beim Glashütter SV statt. Gespielt wird in der Poppenbütteler Straße 272 in 22851 Norderstedt.