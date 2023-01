Leonel Brodersen beendet Gastspiel beim SV Straelen Regionalliga West: Schon nach einem halben Jahr endet das Engagement von Leonel Brodersen beim SV Straelen.

In der abgelaufenen Saison hatte Leonel Brodersen-Salvador noch großen Anteil am Aufstieg des Traditionsvereins Eintracht Trier in die Regionalliga Südwest. Mit entsprechenden Vorschusslorbeeren war der zweikampfstarke Außenverteidiger im Sommer an die Römerstraße gewechselt. Doch der 25-Jährige kam beim aktuellen Regionalliga-Schlusslicht SV Straelen nie so richtig an, zumal er schon in der Vorbereitung mit Verletzungspech zu kämpfen hatte.