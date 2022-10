Leistungsprinzip beim BCF: Emir Kukrica über die erstaunliche Siegesserie und eine breite Brust Neuzugang will Verantwortung übernehmen

Wolfratshausen – Der 24-Jährige arbeitet als Schichtleiter in einer Sicherheitsfirma, wäre bereit, im Bezirksliga-Team mehr Verantwortung zu übernehmen. Kukrica war bis auf zwei Partien immer mit dabei, der Status des Stammspielers fehlt jedoch eingedenk großer Konkurrenz im zentralen Abwehrbereich.

BCF-Reporter Oliver Rabuser unterhielt sich mit dem Münchner über seine Rolle beim BCF und die neu entdeckte Siegeslust der Farcheter Kampfmannschaft.

Herr Kukrica, nach schleppendem Start in der Abstiegszone setzt der BCF zu einem Höhenflug an. Wie lässt sich die Steigerung erklären?

Die Mannschaft ist enger zusammen gerückt. Im Sommer kamen viele neue Spieler. Anfangs war es nicht leicht, in der Vorbereitung fehlten immer wieder Spieler. Inzwischen wurden alle Neuen super integriert. Für mich war es vielleicht etwas einfacher, weil mit Armin Herbert mein bester Freund schon beim BCF spielte.

Auffällig ist die zeitliche Überschneidung von Trainerwechsel und sportlichem Aufschwung. Lässt sich da ein Zusammenhang überhaupt noch von der Hand weisen?

Ganz ehrlich, so tief war ich in der Materie nicht drin. Was ich sagen kann, ist, dass Leo Fleischer nach dem Trainerwechsel eingefordert hat, dass jeder Spieler Verantwortung zu tragen hat. Der Sieg in Haidhausen war der Startschuss für die Serie.

Geht der Aufschwung unvermindert weiter, vielleicht bis hin zu einem Aufstiegskandidaten?

Dafür ist es zu früh. Wir haben noch verletzte und gesperrte Spieler. Aber wir unterstützen uns gegenseitig und ziehen an einem Strang.

Sie standen zu Beginn als Innenverteidiger in der Anfangself, saßen bei vollerem Kader aber auch auf der Bank. Zuletzt agierten Sie vor der Abwehr. Wo sehen Sie Ihre Rolle?