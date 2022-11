Leistungsgerechtes Unentschieden im Stadtderby bei der ASV

In der 21. Spielminute war es dann doch soweit. Mathias Kiefer brachte sein Team mit einem direkt verwandelten Freistoß aus gut und gerne 30 m mit 1:0 in Führung. Hierbei sprang die Kugel zunächst ans Aluminium und dann vom Rücken des Torwarts Michael Holzer endgültig über die Linie.

Zwei grundverschiedene Halbzeiten und am Ende eine leistungsgerechte Punkteteilung. Im Stadtderby in Kleinottweiler zwischen der ASV und der SG Bexbach gab es nach einer 0:2 Pausenführung der Gäste nach 90 Minuten ein 2:2 Unentschieden.

Nach der Pause änderte sich das Bild total. Kleinottweiler übernahm die Spielkontrolle und drängte den Gegner in die eigene Hälfte. Zudem verletzte sich Luca Lill, der zuvor für Stabilität in der Abwehr gesorgt hatte. Das Team der Trainer Rainer Bier/Oliver Delles fand nicht mehr zu dem gewohnten Spiel. Mit zunehmender Spieldauer verstärkte sich der Druck der Gastgeber und die SG-Abwehr hatte Schwerstarbeit zu leisten. Es gab so gut wie keine Entlastung, ein geordneter Spielaufbau fand nicht mehr statt.

Und so kam es, wie es kommen musste. Kleinottweiler erzielte mit einem verwandelten Strafstoß in der 71. Minute das 1:2 und konnte in der 80. Minute zum verdienten 2:2 ausgleichen. Am Ende hätte die SG Bexbach fast noch gewonnen, doch der Ball ging ans Aluminium. Eine souveräne Leistung zeigte Schiedsrichter Rahim Suleimana (Hangard), der unaufgeregt pfiff und mit der fairen Begegnung keine Probleme hatte.

Fazit: Gegen die ASV war sicherlich ein Derbysieg möglich. Für die zahlreichen Gästezuschauer unerklärlich war der kollektive Leistungsabfall der gesamten Mannschaft nach der Pause. Zum letzten Spieltag in diesem Jahr fährt die SG Bexbach bereits am kommenden Samstag, 19.11.22 zu Vikt. St. Ingbert II. Spielbeginn im Betzental ist um 13:30 Uhr.