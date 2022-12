Lehmann debütiert in der Regionalliga: "Das hat Spaß gemacht" Regionalliga Nordost +++ Schiedsrichter des TuS Kochstedt steht zum ersten Mal in der vierthöchsten Spielklasse an der Linie

Mit gerade einmal 22 Jahren kann der Kochstedter Albert Lehmann schon auf eine erfolgreiche Karriere als Fußball-Schiedsrichter zurückblicken. Vor knapp zehn Jahren, nach einer relativ kurzen Zeit als Nachwuchskicker, widmete sich der heutige Lehramtsstudent (Sport und Spanisch) intensiv dem Schiedsrichterwesen. „Das hat mich von Anfang an fasziniert“, sagt Lehmann heute, nachdem er sein Debüt in der Regionalliga gegeben hat.

Im Spitzenspiel der vierthöchsten Spielklasse zwischen Rot-Weiß Erfurt und dem FC Energie Cottbus stand der Kochstedter am Sonntagnachmittag als zweiter Assistent an der Linie. Die Partie endete vor 7.500 Zuschauerinnen und Zuschauern im Steigerwaldstadion mit 2:2 – und hat bei Lehmann Eindruck hinterlassen. „Das hat Spaß gemacht“, sagt der 22-Jährige, der erst im September den Eignungstest als leitender Schiedsrichter für Partien die Oberliga und als Assistent für die Regionalliga bestanden hatte. „So ein Spiel vor so einer Kulisse, da war ich schon ein bisschen aufgeregt. Aber im Verlauf wurde ich sicherer. Ich glaube, dass ich das ganz gut hinbekommen habe.“ Zum FuPa-Profil:

>> Albert Lehmann

Die Sicherheit wurde ihm auch von Referee Eric Weißbach und der ersten Assistentin Miriam Schwermer gegeben, die beide bereits auf noch höherer Ebene agieren. Weißbach ist in der 3. Liga als Schiedsrichter aktiv und Schwermer in der Bundesliga der Frauen. „Was ganz wichtig war: Wir haben als Team gut harmoniert“, erzählt Albert Lehmann, der für die Zukunft einiges vorhat. Erst einmal will er sich in der Oberliga als Referee etablieren, später in die Regionalliga aufsteigen.