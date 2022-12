"Lebensversicherung" Gümüstas bleibt - auch Coach Mainka verlängert Landesligist Beckumer SpVg hat am 1. Weihnachtstag die Vertragsverlängerung mit zwei wichtigen Säulen auf Social Media bekanntgegeben.

Coach Robert Mainka (40) hält seit Sommer 2021 das Zepter in der Hand und wird in seine dritte Saison beim BSV gehen. Genauso lange schießt Toptorjäger Ogün Gümüstas bereits Tore am laufenden Band in Beckum, nachdem er zuvor in der abgebrochenen Saison 2019/20 nur von Corona gestoppt worden war. Ein Kurz-Engagement bei der IG Bönen lief in der Saison 2020/21 nicht wie gewünscht, so dass der 26-Jährige wieder zurückkehrte. Seine Gesamtbilanz in Beckum lautet: 68 Tore in 60 Spielen!