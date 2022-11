Beckumer SpVg: Ex-Regionalliga-Spieler Höveler verstärkt die Defensive Bei Staffel 4-Landesligist Beckumer SpVg lief am Sonntag der 30-jährige Sven Höveler zum ersten Mal seit acht Monaten wieder in einem Meisterschaftsspiel auf.

Anfang November gab die Beckumer SpVg bekannt, dass Höveler künftig wieder in der Römerkampfbahn auflaufen wird. Von 2016 bis 2019 trug der Defensivmann das BSV-Trikot und stieg in die Westfalenliga auf. Zuvor war der U17- und U19-Bundesliga-Spieler des DSC Arminia Bielefeld bereits Leistungsträger bei den damaligen Oberligisten TuS Dornberg und SC Roland Beckum gewesen.

Im Sommer 2019 griff Höveler nochmals bei RW Ahlen in der Oberliga an und gehörte zu den Stammspielern, die den Aufstieg in die Regionalliga West schafften. In der 4. Liga trug Höveler sogar die Kapitänsbinde, das Derby beim SC Preußen Münster am 7. November 2020 beendete aber seine Ahlener Ära. Nach einer bärenstarken Leistung musste Höveler beim Stand von 0:0 in der 77. Minute zur Notbremse greifen und flog vom Platz. Ein Foulelfmeter sorgte später noch für den 1:0-Sieg der Preußen.