Lawalde gewinnt das Neusalzaer Bürgermeisterturnier Beim Hallenturnier um den Pokal des Bürgermeisters der Stadt Neusalza-Spremberg hatte die TSG Lawalde vor 150 Zuschauern am Ende beide Hände am Pokal.

In einem spannenden Endspiel brachte Lukáš Bouška die 1. Männermannschaft des FSV 1990 Neusalza-Spremberg (Team rot) binnen weniger Sekunden mit 2:0 in Front. Roy Jahnel und Max Staschinski glichen in einer umkämpften Partie spät aus. Das anschließende Entscheidungsschießen konnten die Lawalder mit 3:2 für sich entscheiden und den Pokal von Bürgermeister Matthias Lehmann entgegennehmen. Bereits in der Vorrunde hatten die Lawalder in allen Spielen gesiegt und auch das Halbfinale gegen den SV Zeißig 1993 klar und deutlich mit 9:1 gewonnen. Im Spiel um Platz drei setzten sich die Gäste aus Zeißig ebenfalls im Entscheidungsschießen durch. Nach einem 3:3 in der regulären Spielzeit, gegen den Gastgeber (Team weiß), behielt man mit 2:1 vom Punkt die Oberhand. Den besten Torhüter des Turniers stellte der Turniersieger mit Danny Maik Wollmann. Bester Spieler wurde vom Turniersechsten NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 Julius Häser. Der beste Torschütze musste ebenfalls im Entscheidungsschießen ermittelt werden und kam mit Kevin Tirok vom SV Zeißig 1993 (sechs Turniertore mit drei weiteren Spielern). Ergebnis: 1. TSG Lawalde, 2. FSV 1990 Neusalza-Spremberg (rot), 3. SV Zeißig 1993, 4. FSV 1990 Neusalza-Spremberg (weiß), 5. SV Oberland Spree, 6. NFV Gelb-Weiß Görlitz 09, 7. SpVgg Ebersbach, 8. Bertsdorfer SV Turnierergebnisse und Statistiken