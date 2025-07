Last-Minute-Velbert, RWO ideenlos, Bonn ist neuer Tabellenführer

Trotz über 70 Minuten in Unterzahl durfte Gastgeber Wuppertal zumindest noch einen kleinen Hoffnungsschimmer für einen Punktgewinn bis in die Schlussphase am Leben erhalten. Die beiden Joker Hamadi Al Ghaddioui und Suheyel Najar im Zusammenspiel erbrachten schlussendlich die Entscheidung für die Kölner, die sich damit zunächst an die Tabellenspitze setzen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von LEAGUES (@leagues_de)

Wuppertaler SV – SC Fortuna Köln 0:2

Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Levin Müller, Aldin Dervisevic, Salmin Rebronja, Celal Aydogan, Alessio Arambasic, Jeff-Denis Fehr (78. Semir Saric), Dildar Atmaca (57. Lennard Wagemann), Vincent Schaub (78. Imad Lamnaouar Sekaki), Fritz Kleiner (46. Dominic Duncan), Amin Bouzraa (69. Ronay Arabaci) - Trainer: Sebastian Tyrała

SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Robin Afamefuna, David Haider, Tom Geerkens, Rafael Garcia (61. Adrian Stanilewicz), Luca Majetic (78. Vleron Statovci), Georg Strauch, Kevin Brechmann (71. Suheyel Najar), Timo Bornemann (46. Hamadi Al Ghaddioui), Enzo Wirtz (71. Nico Thier) - Trainer: Matthias Mink

Schiedsrichter: Nils Hasse - Zuschauer: 4449

Tore: 0:1 Enzo Wirtz (28. Handelfmeter), 0:2 Suheyel Najar (86.)

Rot: Alessio Arambasic (19./Wuppertaler SV/Notbremse)

_______ Liveticker: RW Oberhausen - FC Gütersloh

RW Oberhausen – FC Gütersloh 0:2

RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Pierre Fassnacht, Nico Klaß, Mustafa Kourouma, Lucas Halangk (85. Illia Poliakov), Moritz Stoppelkamp, Eric Babacar Gueye, Matona-Glody Ngyombo, Ayman Aourir (64. Cankoray Mutlu), Alexander Mühling (75. Luca Schlax), Christopher Schepp (64. Burinyuy Nyuydine) - Trainer: Sebastian Gunkel

FC Gütersloh: Tim Matuschewsky, Justus Henke, David Winke, Fynn Arkenberg, Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Björn Rother, Jan-Lukas Liehr (81. Hannes John), Luis Frieling (77. Paolo Maiella), Julius Langfeld (88. Jannik Borgmann) - Trainer: Julian Hesse

Schiedsrichter: Nico Fuchs - Zuschauer: 3325

Tore: 0:1 Luis Frieling (33.), 0:2 Luis Frieling (45.+2)

_______

Liveticker: 1. FC Bocholt - 1. FC Köln II