Celal Aydogan (am Ball) muss im ersten Pflichtspiel mit dem WSV eine Niederlage einstecken. – Foto: Jochen Classen

WSV-Zugang Aydogan: "Fehler, die uns nicht passieren dürfen" Erhobenen Hauptes durfte der Wuppertaler SV trotz der 0:2-Niederlage zum Eröffnungsspiel gegen Fortuna Köln vom Feld schreiten. Eine Schlüsselszene in der ersten Hälfte traf die Bergischen Löwen besonders ins Mark. Verlinkte Inhalte Regionalliga West Wuppertaler SV Fortuna Köln Sebastian Tyrała Matthias Mink + 3 weitere

Es lief die 19. Spielminute. Alessio Arambasic wurde im Spielaufbau mit dem Rücken zum Gegner angespielt und tat ohne große Not genau das, wovor schon Jugendspielern immer wieder gewarnt werden: Der 23-Jährige Zugang aus der Regionalliga Nord drehte sich mit dem Ball in den Gegenspieler, verlor die Kugel und griff im Moment darauf gegen Rafael Garcia zur Notbremse. Der Wuppertaler SV musste also knapp über 70 Minuten in Unterzahl überstehen und erledigte dies durchaus ordentlich. Dennoch stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, ob gegen den nominell favorisierten Gegner von Fortuna Köln bei Elf gegen Elf noch mehr möglich gewesen wäre.

Anhang hat noch ein paar Prozentpunkte herausgekitzelt "Sowas passiert im Fußball. Trotzdem sind das Fehler, die uns nicht passieren dürfen", bewertet Celal Aydogan, wie Arambasic ebenfalls im zentralen Mittelfeld der Wuppertaler zu Hause, die entscheidende Szene. Den Umständen entsprechend, zeigt sich der Zugang des 1. FC Bocholt dennoch zufrieden. "Es war ein sehr laufintensives Spiel für uns, die rote Karte hat das sogar noch einmal verstärkt. Trotzdem finde ich, dass wir das gut gemacht haben. Wir haben uns in Unterzahl nicht unterkriegen lassen, haben Mentalität gezeigt, was diese Saison wichtig sein wird."

Gestern, 19:00 Uhr Wuppertaler SV Wuppertaler SV SC Fortuna Köln Fortuna Köln 0 2 Besonders eindrucksvoll wirkte die an diesem Freitagabend mitreißende Stimmung im Stadion am Zoo. Die mit 4449 Zuschauern ordentlich besuchte Kulisse peitschte den WSV nach der roten Karten sogar noch lautstärker an und feierte jede gelungene Aktion mit einem Szenenapplaus. "Die Fans haben uns auf jeden Fall gepusht, das war vielleicht auch ein Grund, weshalb wir so lange durchgehalten haben. Wir wussten, für wen wir das machen: Für die Fans," sagt Aydogan nach seinem ersten Pflichtspielauftritt vor dem Wuppertaler Publikum.

Sein Kapitän, Torhüter Kapitän Michael Luyambula teilt das spielerisch positive Fazit: "Die frühe rote Karte hat das Spiel verändert, aber wir machen es trotzdem ordentlich. Ich bin stolz auf die Mannschaft, auf jeden Einzelnen. Wir haben uns in die Bälle geschmissen, haben gegen den Ball gut gearbeitet. Und das ist das, worauf wir aufbauen müssen." Für Tyrala wurde ein "reguläres Tor" für den WSV zurückgepfiffen

Matthias Mink (li.) und Sebastian Tyrala (re.) auf der Pressekonferenz. – Foto: Jochen Classen