Bocholter Offensiv-Power beschert sicheren Auftaktsieg gegen Köln

Mit einem hochverdienten Erfolg gegen die U21 des 1. FC Köln hinterlässt der 1. FC Bocholt – gehandelt als einer der Aufstiegskandidaten – einen ordentlichen Eindruck am 1. Spieltag der Regionalliga West.

Die erste große Chance der Partie verzeichneten die Rheinländer, nach Ballverlust von Jan Holldack ging es in die andere Richtung, Marvin Ajani versuchte es aus der Distanz und ließ ein Raunen durch den Hünting gehen, da hatte nicht viel gefehlt (4.).

Mit fortschreitender Spieldauer nahmen die Bocholter ihre nominelle Favoritenrolle immer besser an. Die erste dicke Gelegenheit ließen die Hausherren jedoch liegen. Cedric Euschen wurde mit einem langen Ball auf die Reise geschickt, umkurvte Keeper Luis Hauer, doch wurde noch von einem Abwehrspieler an seinem ersten Treffer gehindert, der auf der Linie rettete (19.). Auf der anderen Seite fehlte auch Nilas Yacobi mit seinem Schlenzer aus aussichtsreicher Position das notwendige Zielwasser (24.). Nach gemächlichem Beginn in die Partie, wurden den Zuschauer nun immer mehr Torraumszenen angeboten. Hauer vereitelte einen Flugkopfball von Marvin Lorch mit einer starken Reaktion (29.). Wenig später das gleiche Spiel: Hauer verhindert den Führungstreffer von Lorch mit einer sehenswerten Parade (36.). Der FCB hatte sich bis dahin eigentlich schon den Führungstreffer verdient, der sollte ihnen trotz weiterer Chancen jedoch verwehrt bleiben. Auch beim Abschluss von Holldack rettete ein Kölner Abwehrspieler auf der Linie (45. +1).