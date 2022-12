Langenberger SV schießt ASV II ab Kreisliga A Wuppertal-Niederberg: Zweistellig machte es der Langenberger SV beim 10:1-Sieg über den ASV Mettmann II.

Der Langenberger SV hat mit einem Kantersieg den Abstand zu den Aufstiegsplätzen bei drei Punkten gehalten. Für die zweite Mannschaft vom ASV Mettmann gab es derweil nichts zu lachen. Mit 1:10 unterlagen die ASV-Kicker dem LSV am 18. Spieltag in der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg und rutschten damit auf einen direkten Absteigsplatz.

Ein echtes Heim-Debakel erlebte die Reserve des ASV Mettmann am 18. Spieltag in der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg an diesem Sonntagnachmittag. Beim Duell gegen den Langenberger SV musste ASV-Keeper Patrick Winzen gleich zehnmal hinter sich greifen. Am Ende unterlag die von Peter Burek trainierte Mannschaft dem Aufstiegskandidaten aus Langenberg mit 1:10.

Schon zur Pause lagen die Mettmanner mit 0:7 hinten. Arkadiusz Michael Magiera hatte bereits nach sechs Minuten den Führungstreffer für die Gäste erzielt. Ercan Kalkavan (11./41.), Andreas Mikeli (17.) und Kerim Sali mit einem Hattrick innerhalb von acht Minuten (17./19./25.) sorgten vor dem Pausenpfiff für die Vorentscheidung. Nach Wiederanpfiff nahm die Partie einen etwas ruhigeren Verlauf. Zwar konnte Alaaddin Omairatte für die Gastgeber noch den Anschlusstreffer erzielen (59.), doch mit drei weiteren Toren machte es der LSV am Ende deutlich. Leon Frenkel (67.), Louis Marvin Engelhardt (68.) und Yassin El Ghanou (87.) trugen sich mit ihren Torerfolgen in den Spielberichtsbogen ein.

So spielten die Mannschaften

ASV Mettmann II – Langenberger SV 1916 1:10

ASV Mettmann II: Patrick Winzen, Orhan Hazer, Devin Lüddecke, Dagci Burak, Alex Gyngazov, Guiseppe Chiazza, Manuel Macias, Toni Björn Günther (46. Daniel Livchits), Emre Cöl (32. Muhammed Arif Hazer), Peter Burek, Alaaddin Omairatte - Trainer: Peter Burek

Langenberger SV 1916: Johannes Balke, Julius Balke, Henning Noah Wormland, Ioannis Athanassiou (46. Louis Marvin Engelhardt), Danil Aleksandrovic Gerti (46. Baran Calis), Andreas Mikeli (60. Yassin El Ghanou), Leon Frenkel, Dennis Kaltenpoth, Kerim Sali, Ercan Kalkavan (60. Fabian Helmes), Arkadiusz Michael Magiera (46. Niklas Ramilo Sanchez) - Trainer: Ömür Öney - Trainer: Andre Fischer - Trainer: Luc Fischer

Schiedsrichter: Uwe Schandri (Wuppertal) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Arkadiusz Michael Magiera (6.), 0:2 Ercan Kalkavan (11.), 0:3 Andreas Mikeli (17.), 0:4 Kerim Sali (19.), 0:5 Kerim Sali (25.), 0:6 Kerim Sali (38.), 0:7 Ercan Kalkavan (41.), 1:7 Alaaddin Omairatte (59.), 1:8 Leon Frenkel (67.), 1:9 Louis Marvin Engelhardt (68.), 1:10 Yassin El Ghanou (87.)