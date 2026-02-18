Landesliga: Spielwertung hat Auswirkungen auf Auf- und Abstiegskampf

Große Augen - Solingen-Wald hat Glück gehabt. – Foto: Markus Becker

In der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, hat das Verbandssportgericht dem Einspruch der 1. SpVg Solingen-Wald stattgegeben: Der Tabellenführer, der überraschend gegen das damalige Schlusslicht VfB 03 Hilden II mit 1:2 verloren hatte, bekommt nachträglich die Punkte mittels 2:0-Wertung gutgeschrieben. FuPa hatte bereits vor zwei Wochen über diese wahrscheinliche Entscheidung berichtet . Wieso es zum erfolgreichen Einspruch gekommen ist und welche Folgen die Wertung für die Liga hat.

Hilden II hat Schutzfrist nicht beachtet

Nach Informationen dieser Redaktion hatte Solingen-Wald gute Gründe, um nachträglich auf die Punkte aus dem Spiel gegen den VfB Hilden II zu hoffen. Hilden war nämlich ein Fehler unterlaufen, denn im Duell mit dem Spitzenreiter (1. Februar) wurde Lukas Lier aus der Oberliga-Mannschaft eingesetzt. Lier verpasste das Spiel der Erstvertretung am 30. Januar gegen Ratingen 04/19 wegen einer Gelb-Sperre (fünfte gelbe Karte).

Doch laut Paragraph 11 "Umfang der Spielerlaubnis" (Absatz 5) der Spielordnung des Westdeutschen Fußballverbands (WDFV) hätte Lier wohl gar nicht spielen dürfen. Dort steht: "Die Schutzfrist beginnt unmittelbar nach dem Spieleinsatz und endet nach Ablauf der folgenden fünf Tage. Bei Sperrstrafen beginnt die Schutzfrist erst nach Ablauf der Sperre." Bedeutet: Die Schutzfrist von Lier war noch gar nicht abgelaufen, gegen Solingen-Wald am 1. Februar war nach dem Spiel der Oberliga-Mannschaft am 30. Januar nämlich erst der zweite Tag.