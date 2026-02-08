 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

Landesliga: Warum Solingen-Wald nachträglich auf drei Punkte hofft

Landesliga-Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03 ist überraschend mit zwei Niederlagen in das Fußballjahr 2026 gestartet. Jetzt hofft der Klub aber nachträglich auf drei Punkte - warum?

Solingen-Wald muss kurz durchschnaufen.
Solingen-Wald muss kurz durchschnaufen. – Foto: Markus Becker

Noch ist die 1. Spvg Solingen-Wald 03 nicht im Fußball-Jahr 2026 angekommen. Der bis dato so souveräne Tabellenführer der Landesliga, Gruppe 1, verlor nach dem 1:2 gegen das Winterpausen-Schlusslicht VfB 03 Hilden II am Sonntag auch das Derby gegen den TSV Solingen (0:1). Der Durchmarsch in die Oberliga Niederrhein wird also kein Selbstläufer, wenngleich schon zeitnah aus der Auftaktniederlage ein nachträglicher Sieg werden könnte.

Zwölf Punkte hatte der Vorsprung von Solingen-Wald zum Jahreswechsel auf den immer noch ärgsten Verfolger SC Kapellen-Erft betragen. Der nächste Aufstieg schien also nur eine Frage der Zeit, doch nach den ersten beiden Spieltagen im neuen Jahr ist das Polster auf sechs Zähler geschrumpft. Während die Mannschaft von Daniele Varveri wie erwähnt zweimal den Platz als Verlierer verließ, sammelte die Konkurrenz fleißig Punkte.

Hildens Lukas Lier hat wohl nicht spielen dürfen

Doch nach Informationen dieser Redaktion hat Solingen-Wald gute Gründe, um nachträglich auf die Punkte aus dem Spiel gegen den VfB Hilden II zu hoffen. Aktuell läuft ein Einspruch, den das Verbandssportgericht des Fußballverbands Niederrhein prüfen muss. Offenbar ist Hilden nämlich ein Fehler unterlaufen, denn im Duell mit dem Spitzenreiter (1. Februar) wurde Lukas Lier aus der Oberliga-Mannschaft eingesetzt. Lier verpasste das Spiel der Erstvertretung am 30. Januar gegen Ratingen 04/19 wegen einer Gelb-Sperre (fünfte gelbe Karte).

Doch laut Paragraph 11 "Umfang der Spielerlaubnis" (Absatz 5) der Spielordnung des Westdeutschen Fußballverbands (WDFV) hätte Lier wohl gar nicht spielen dürfen. Dort steht: "Die Schutzfrist beginnt unmittelbar nach dem Spieleinsatz und endet nach Ablauf der folgenden fünf Tage. Bei Sperrstrafen beginnt die Schutzfrist erst nach Ablauf der Sperre." Bedeutet: Die Schutzfrist von Lier war noch gar nicht abgelaufen, gegen Solingen-Wald am 1. Februar war nach dem Spiel der Oberliga-Mannschaft am 30. Januar nämlich erst der zweite Tag.

Solingen-Walds Vorsprung würde wieder wachsen

Sonach darf die 1. Spvg Solingen-Wald 03 also auf drei wichtige Punkte hoffen, denn mit einem Neun-Punkte-Vorsprung sähe die Welt beim Landesliga-Tabellenführer schon wieder anders aus. Die weiteren Folgen für die Gruppe 1: Kapellen-Erft und die Verfolger müssten wieder einen größeren Rückstand aufholen und Hilden II würde wieder hinter den FC Remscheid auf den letzten Platz (Rückzieher TVD Velbert ausgeklammert) zurückfallen.

