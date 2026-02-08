Landesliga: Warum Solingen-Wald nachträglich auf drei Punkte hofft

Zwölf Punkte hatte der Vorsprung von Solingen-Wald zum Jahreswechsel auf den immer noch ärgsten Verfolger SC Kapellen-Erft betragen. Der nächste Aufstieg schien also nur eine Frage der Zeit, doch nach den ersten beiden Spieltagen im neuen Jahr ist das Polster auf sechs Zähler geschrumpft. Während die Mannschaft von Daniele Varveri wie erwähnt zweimal den Platz als Verlierer verließ, sammelte die Konkurrenz fleißig Punkte.

Hildens Lukas Lier hat wohl nicht spielen dürfen

Doch nach Informationen dieser Redaktion hat Solingen-Wald gute Gründe, um nachträglich auf die Punkte aus dem Spiel gegen den VfB Hilden II zu hoffen. Aktuell läuft ein Einspruch, den das Verbandssportgericht des Fußballverbands Niederrhein prüfen muss. Offenbar ist Hilden nämlich ein Fehler unterlaufen, denn im Duell mit dem Spitzenreiter (1. Februar) wurde Lukas Lier aus der Oberliga-Mannschaft eingesetzt. Lier verpasste das Spiel der Erstvertretung am 30. Januar gegen Ratingen 04/19 wegen einer Gelb-Sperre (fünfte gelbe Karte).