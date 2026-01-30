VfB 03 Hilden trifft auf Ratingen 04/19 – wer siegt diesmal?

Was spricht im dritten Vergleich dieser Saison für einen Sieg des VfB 03? „Wir werden gewinnen, weil wir es schaffen, die Spieler, die verletzt oder gesperrt sind, zu kompensieren“, erklärt zur Linden. „Das wird schon schwierig, weil wir einen dünnen Kader und wenige Alternativen haben“, ergänzt er und sagt dann nonchalant: „Das Problem müssen die Trainer lösen.“ Für Nils Gatzke, der ebenso wie Lukas Lier aufgrund einer Gelbsperre fehlt, könnte auf der linken Seite Simon Metz zum Einsatz kommen. Den Part in der Abwehrkette hinter Metz dürfte Rückkehrer Len Heinson einnehmen. Eine weitere Möglichkeit für die Außenbahn ist Emmanuel Yeboah, der in den Testspielen bei Eintracht Hohkeppel und DV Solingen zu überzeugen wusste, aber zuletzt beim SSV Merten berufsbedingt fehlte. Viel wichtiger ist aber vielleicht die Antwort auf die Frage: Kann Phil Zimmermann, der in der kurzen Vorbereitung zwei Wochen krankheitsbedingt ausfiel und jetzt erst wieder das Training aufnahm, an diesem Freitag in der Innenverteidigung auflaufen?

Die Vorzeichen für den Re-Start könnten besser sein, aber die Richtung ist für den Kapitän klar: „Dann müssen Leute aus der zweiten Reihe die Chance bekommen und zeigen, warum sie zum Oberliga-Kader gehören.“ Zumal das Team in den vergangenen Wochen besser zusammengefunden habe.

