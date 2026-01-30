 2026-01-27T15:58:05.997Z

Spielbericht

VfB 03 Hilden trifft auf Ratingen 04/19 – wer siegt diesmal?

Oberliga Niederrhein: Derbys haben ihre eigenen Gesetze, das bewies schon das wilde Hinspiel zwischen dem VfB 03 Hilden und Ratingen 04/19 an der Hoffeldstraße. Jetzt treffen die topmotivierten Lokalrivalen auf schwierigem Naturrasen aufeinander.

von RP / Birgit Sicker · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser
Der VfB 03 Hilden sucht beim Spitzenreiter seine Chance.
Der VfB 03 Hilden sucht beim Spitzenreiter seine Chance. – Foto: Hubert Wilschrey

Ratingen 04/19 – VfB 03 Hilden. „Aller guten Dinge sind drei“, heißt es in dieser Oberliga-Saison für die beiden Lokalrivalen. Das Hinrundenduell auf der Anlage an der Hoffeldstraße entschieden die Ratinger zum Meisterschaftsauftakt überraschend mit 5:4 für sich.

Aus Sicht der Hildener, die neunmal in Folge im Derby als Sieger vom Platz gingen, eine bittere Niederlage in einem offenen Schlagabtausch, der die Zuschauer am Rande des Kunstrasens staunen ließ. Dabei führten die Fußballer des VfB 03 nach nur 60 Sekunden mit 1:0, doch die Ratinger Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nach vier Minuten stand es 1:1 – und kurz darauf übernahmen die Gäste durch einen Elfmeter mit 2:1 (8.) das Kommando, hatten auch zur Pause mit 4:3 die Nase vorn. In der Schlussphase überschlugen sich dann noch einmal die Ereignisse. Zunächst erhöhte 04/19 auf 5:3 (89.), in der Nachspielzeit verkürzte Nick Sangl mit einem Strafstoß auf 4:5.