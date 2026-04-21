Landesliga: HFV-Entscheidung & ein zweistelliger Sieg im Abstiegskampf Landesliga: Der Hamburger Fußball-Verband hat entschieden, wie mit der Spielabsage zwischen dem Hetlinger MTV und dem Hamburger SV III verfahren wird. Zudem gewinnt Hamm United im Abstiegskampf am Dienstag zweistellig. von red · Gestern, 22:44 Uhr · 0 Leser

Drei Vereine im Fokus. – Foto: Vereine

In der Hamburger Landesliga gibt es spannende Neuigkeiten in den Gruppen Hammonia und Hansa: Einerseits hat der Hamburger Fußball-Verband (HFV) bekanntgegeben, wie es nach der Spielabsage zwischen dem Hetlinger MTV und Hamburger SV III weitergeht. Zudem schossen Adrian Cekala und Emmanuel Ogbeide den FC Hamm United zu einem zweistelligen Sieg am Dienstagabend.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Abbruch, Absage und jetzt folgt der dritte Akt Das Duell zwischen dem Hetlinger MTV und dem Hamburger SV III bekommt in der Landesliga Hammonia einen dritten Akt: Im März wurde die Partie beim Stand von 5:1 für den MTV abgebrochen, weil das Flutlicht ausging. Ostermontag hätte das mit Spannung erwartete Duell wiederholt werden sollen, aber die Hausherren sagten das Spiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes ab. Darüber beschwerte sich der HSV, der die Absage anzweifelte, und der Verband forderte folglich eine Stellungnahme von Hetlingen. Wie FuPa auf Nachfrage vom HFV erfahren hat, hat die spielleitende Stelle nun eine Neuansetzung des Duells angesetzt. Am 6. Mai soll die Partie endlich über die Bühne gehen - und sie wird mit Spannung erwartet: Hamburg III würde aktuell absteigen, Hetlingen hat aber nur vier Punkte Vorsprung.

>>> Zur Tabelle der Landesliga Hammonia Landesliga Hansa: Hamm United holt wichtigen Erfolg

Das Nachholspiel in der Landesliga Hansa hat ein deutliches Signal im Tabellenkeller gesetzt. Der Hamm United FC ließ dem Ahrensburger TSV anders als beim 0:5 im Hinspiel diesmal keine Chance und fertigte den Absteiger mit 10:0 (5:0) ab. Dadurch ist Hamm wieder dran. Der Hamm United FC dominierte die Partie von Beginn an und ging früh durch ein Eigentor von Alessio Marco Knoll in Führung (6.). Anschließend übernahmen die Gastgeber endgültig die Kontrolle: Adrian Cekala erhöhte per Doppelschlag (14., 24. Foulelfmeter), ehe Baran Baybarz (16.) und Malik Elias Latif Sawaneh (42.) noch vor der Pause nachlegten. Auch nach dem Seitenwechsel hielt der Druck an. Manesse Tettey Chiantey Nartey traf zum 6:0 (50.), ehe Emmanuel Ogbeide mit einem Dreierpack innerhalb kurzer Zeit (59. Foulelfmeter, 61., 71.) die Partie endgültig in einen Kantersieg verwandelte. Den Schlusspunkt setzte Glenn Michael Owusu in der Nachspielzeit (90.+1).