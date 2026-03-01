Landesliga Hansa: VfL Lohbrügge feiert 11:0, SV Altengamme siegt knapp

Der Text wird laufend aktualisiert.
Zugang, Debüt, Dreierpack: Besser hätte der Einstand von Soleiman Kazizada beim SC Condor Hamburg kaum laufen können. Beim 6:3 gegen den SC Vier- und Marschlande zeigte der Offensivspieler sofort, warum man sich viel von ihm verspricht. Bereits in der 15. Minute traf er erstmals, legte in der 34. nach und vollendete seinen Dreierpack kurz nach der Pause (58.).
Dabei war die Partie keineswegs ein Selbstläufer: Vier- und Marschlande traf nämlich selbst dreimal. Neben Kazizada trafen auch Hüseyin Oguzhan Karaca und Marko Tadic doppelt. Mit nun 32 Punkten schiebt sich Condor in Schlagdistanz zur Spitzengruppe, und hat mit dem neuen Offensivmann offensichtlich ein zusätzliches Element im Angriffsspiel gewonnen.
Der SV Altengamme feierte einen späten Arbeitssieg gegen den Sport-Club Eilbek. Jonas Friedrich Buck traf zunächst per Foulelfmeter (13.), Eilbek glich durch Sandro Cassama Mendes Almeida kurz vor der Pause aus (45.). Als vieles auf ein Remis hindeutete, war erneut Buck zur Stelle und entschied die Partie in der 89. Minute. Altengamme bleibt mit 33 Punkten in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.
Was sich früh andeutete, wurde zu einer Demonstration: Der VfL Lohbrügge überrollte den Ahrensburger TSV mit 11:0 und stellte bereits in der Anfangsphase die Weichen auf einen Kantersieg. Pascal Bäker eröffnete den Torreigen (9.) und schnürte noch vor Ablauf der ersten Stunde einen Dreierpack (48., 54.), während Ahrensburg defensiv komplett den Zugriff verlor. Nach dem Seitenwechsel fielen die Treffer beinahe im Minutentakt – zwischen der 46. und 58. Minute schlug Lohbrügge viermal zu. Spätestens jetzt war aus einem Klassenunterschied eine Machtdemonstration geworden.
In der Schlussphase krönte Jannis Robert Pangalos seine starke Vorstellung mit drei Treffern binnen zehn Minuten (75., 80., 85.), ehe Benedict Rockson den Schlusspunkt setzte (88.). Lohbrügge verbessert nicht nur sein Torverhältnis drastisch, sondern sendet im Kampf um die obere Tabellenhälfte ein klares Signal - ein bemerkenswerter Beginn für die Abschiedstournee von Trainer Elvis Nikolic. Für Schlusslicht Ahrensburg, das bereits 102 Gegentore kassiert hat, wird die Lage dagegen immer prekärer.
21. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - USC Paloma II
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Bramfelder SV
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - VfL Lohbrügge
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - SC Condor Hamburg
Sa., 07.03.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - SV Altengamme
Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Rahlstedter SC
So., 08.03.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - FC Voran Ohe
So., 08.03.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - Barsbütteler SV
22. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - ASV Hamburg
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Ahrensburger TSV
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Sport-Club Eilbek
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - HSV Barmbek-Uhlenhorst
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - VfL Lohbrügge
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Oststeinbeker SV
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Concordia Hamburg
So., 15.03.26 16:00 Uhr USC Paloma II - Bramfelder SV
