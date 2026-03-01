Landesliga Hansa: VfL Lohbrügge feiert 11:0, SV Altengamme siegt knapp

VfL Lohbrügge war nicht zu stoppen. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Während Concordia Hamburg am 20. Spieltag der Landesliga Hansa zuschauen musste, nutzt der Bramfelder SV seine Chance und festigt Rang zwei durch ein spätes Tor von Lewis Osei Agyemang. Dahinter rückt der SC Condor Hamburg mit seinem dreifachen Torschützen Soleiman Kazizada in Schlagdistanz zur Spitze. Der VfL Lohbrügge sendet mit dem 11:0 gegen den Ahrensburger TSV ein deutliches Signal, während der Rahlstedter SC durch den Erfolg über den Oststeinbeker SV weiter Abstand zu den Abstiegsplätzen gewinnt.

Der Bramfelder SV bewies Moral. Nach dem frühen 0:1 durch Bilal Kondo (12.) tat sich der Tabellenzweite lange schwer, ehe Louis Mandel ausglich (54.). Als vieles auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug Lewis Osei Agyemang in der 89. Minute zu. Bramfeld baut Rang zwei mit nun 38 Punkten aus und hält den Druck auf Spitzenreiter Concordia hoch.

Dabei war die Partie keineswegs ein Selbstläufer: Vier- und Marschlande traf nämlich selbst dreimal. Neben Kazizada trafen auch Hüseyin Oguzhan Karaca und Marko Tadic doppelt. Mit nun 32 Punkten schiebt sich Condor in Schlagdistanz zur Spitzengruppe, und hat mit dem neuen Offensivmann offensichtlich ein zusätzliches Element im Angriffsspiel gewonnen.

Zugang, Debüt, Dreierpack: Besser hätte der Einstand von Soleiman Kazizada beim SC Condor Hamburg kaum laufen können. Beim 6:3 gegen den SC Vier- und Marschlande zeigte der Offensivspieler sofort, warum man sich viel von ihm verspricht. Bereits in der 15. Minute traf er erstmals, legte in der 34. nach und vollendete seinen Dreierpack kurz nach der Pause (58.).

Der Rahlstedter SC drehte nach frühem Rückschlag auf. Ein Eigentor von Jan Prahl-Benthien brachte den Oststeinbeker SV in Führung (22.), doch Chahed Bamba antwortete mit einem Doppelpack (34., 48.). In der Folge kontrollierte Rahlstedt die Partie zunehmend, Mihai-Vladut Bitez erhöhte (71.), ehe Nicolae Chitan den Schlusspunkt setzte (89.). Mit nun 25 Punkten verschafft sich der RSC weiter Luft nach unten, während Oststeinbek im unteren Drittel feststeckt.

Der SV Altengamme feierte einen späten Arbeitssieg gegen den Sport-Club Eilbek. Jonas Friedrich Buck traf zunächst per Foulelfmeter (13.), Eilbek glich durch Sandro Cassama Mendes Almeida kurz vor der Pause aus (45.). Als vieles auf ein Remis hindeutete, war erneut Buck zur Stelle und entschied die Partie in der 89. Minute. Altengamme bleibt mit 33 Punkten in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.

Was sich früh andeutete, wurde zu einer Demonstration: Der VfL Lohbrügge überrollte den Ahrensburger TSV mit 11:0 und stellte bereits in der Anfangsphase die Weichen auf einen Kantersieg. Pascal Bäker eröffnete den Torreigen (9.) und schnürte noch vor Ablauf der ersten Stunde einen Dreierpack (48., 54.), während Ahrensburg defensiv komplett den Zugriff verlor. Nach dem Seitenwechsel fielen die Treffer beinahe im Minutentakt – zwischen der 46. und 58. Minute schlug Lohbrügge viermal zu. Spätestens jetzt war aus einem Klassenunterschied eine Machtdemonstration geworden.

In der Schlussphase krönte Jannis Robert Pangalos seine starke Vorstellung mit drei Treffern binnen zehn Minuten (75., 80., 85.), ehe Benedict Rockson den Schlusspunkt setzte (88.). Lohbrügge verbessert nicht nur sein Torverhältnis drastisch, sondern sendet im Kampf um die obere Tabellenhälfte ein klares Signal - ein bemerkenswerter Beginn für die Abschiedstournee von Trainer Elvis Nikolic. Für Schlusslicht Ahrensburg, das bereits 102 Gegentore kassiert hat, wird die Lage dagegen immer prekärer.

Die Spiele am Sonntag, 1. März 2026

Heute, 13:00 Uhr USC Paloma USC Paloma II ASV Hamburg ASV Hamburg 13:00 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag

Fr., 06.03.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - USC Paloma II

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Bramfelder SV

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - VfL Lohbrügge

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - SC Condor Hamburg

Sa., 07.03.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - SV Altengamme

Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Rahlstedter SC

So., 08.03.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - FC Voran Ohe

So., 08.03.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - Barsbütteler SV



22. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - ASV Hamburg

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Ahrensburger TSV

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Sport-Club Eilbek

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - HSV Barmbek-Uhlenhorst

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - VfL Lohbrügge

Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Oststeinbeker SV

Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Concordia Hamburg

So., 15.03.26 16:00 Uhr USC Paloma II - Bramfelder SV

