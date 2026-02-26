Vor Concordia-Auftakt: Hamm United rüstet auf - Ziel: Klassenerhalt

Hamm United geht überzeugt in die Rückrunde. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Zum Restart der Landesliga Hansa präsentiert Hamm United seine Zugänge - und Tabellenführer Concordia Hamburg sollte den Vorletzten gewiss nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wen Hamm United alles geholt hat und warum der Klassenerhalt gelingen wird.

Zweitschwächste Offensive erhält ein Upgrade Nach der unfreiwillig extra langen Winterpause startet der Hamburger Amateurfußball ab Freitag wieder durch. In der Landesliga Hansa stehen unter Flutlicht gleich fünf Partien an, darunter ein auf den ersten Blick komplett ungleiches Duell: Der enteilte Spitzenreiter Concordia Hamburg gastiert bei Hamm United; der Tabellen-15. hat mit neun Punkten weniger Zähler geholt, als die Concordia Vorsprung auf den Bramfelder SV vorweist (zehn Punkte). Doch es gibt gute Gründe, dass Hamm United in den kommenden Monaten den Tabellenkeller verlassen kann - und vielleicht auch wird. Die Verantwortlichen haben in der Winterpause nämlich ganze Arbeit geleistet und den Kader enorm verstärkt. FuPa Hamburg kennt die Zugänge - und als Königstransfer präsentiert United Stephen Wiredu, der in den vergangenen Jahren der Torjäger vom Klub Kosova war und über Profi-Erfahrung in Ghana und Slowenien verfügt. Er kommt vom Hetlinger MTV, bei dem er nicht zum Einsatz kam.

Der Angreifer ist aber nicht die einzige Verstärkung für die Offensive (mit nur 20 Toren die zweitschwächste der Landesliga Hansa): Manesse Tettey Chiantey Nartey, zuletzt bei Harbuger Türksport zeigte seine Abschlussqualitäten unter anderem beim FC Bingöl (29 Bezirksliga-Tore in zwei Spielzeiten), auch Rückkehrer Emmanuel Ogbeide (ASV Hamburg) gibt Trainer Jerzy Kopij in vorderster Front mehr Optionen. Während das erst 17-jährige Talent Arthur Krüger an den Kader herangeführt wird, bringt der routinierte Bartlomiej Lokaj mit seinen 35 Jahren reichlich Erfahrung in den Kader. Außerdem wirbelt Glenn Michael Owusu frischen Wind in den Kader. Er hat für Hamm United den Eimsbütteler TV II verlassen und folgt Hamdi Hajaiej, der allerdings schon vor der Winterpause zweimal zum Einsatz gekommen ist. >>> Zu den Transfers von Hamm United Hamm United gibt niemals auf - Top zwei als Auftaktprogramm Diese Zugänge machen den Klassenerhalt natürlich nicht zum Selbstläufer. Hoffnung schürt Mario Bauer, der 2. Vorsitzende. "Wir haben in der Winterpause hart gearbeitet und die Zeit genutzt haben. Dass wir nun aus dem Vollen schöpfen können, da die Verletzten sich auskurieren konnten, hilft extrem. Die Trainingsbeteiligung ist überragend", sagt der Funktionär, der auf die Frage nach dem größten Trumpf antwortet: "Dass wir einfach Hamm United sind und noch nie, in keiner Lage, den Kopf in den Sand gesteckt haben. Wir zusammenhalten und gerade in solchen Situationen immer Seite an Seite im Verein zusammenstehen. Und natürlich unsere Fans."

Die Unterstützung wird Hamm United auch am Freitagabend gegen Concordia Hamburg benötigen. Punkte erwartet gegen die Elf von Baris Saglam, die Top-Torjäger Maximilian Dittrich an die TuS Dassendorf verloren hat, niemand. Viel wichtiger ist es, einen guten Eindruck zu hinterlassen, denn nach dem Duell mit Bramfeld - ein Knaller-Auftaktprogramm - steht am 13. März das so wichtige Heimspiel gegen Schlusslicht Ahrensburger TSV an. Was außerdem hilft: Hamm hat mit nur 15 Partien die wenigsten im Tabellenkeller. Die Ausgangslage sind Ende Februar deutlich besser aus als noch vor Weihnachten.

