Landesliga: FC Kosova, GSV Moers und SV Budberg stehen vorn

____

____

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag

So., 15.09.24 15:00 Uhr FC Remscheid - Holzheimer SG

So., 15.09.24 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - VfB 03 Hilden II

So., 15.09.24 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Cronenberger SC

So., 15.09.24 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Kosova Düsseldorf

So., 15.09.24 15:30 Uhr SG Unterrath - VSF Amern

So., 15.09.24 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Velbert

So., 15.09.24 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - DV Solingen

So., 15.09.24 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SSV Bergisch Born

So., 15.09.24 16:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Kapellen-Erft

_______________

Do., 12.09.2024, 20:00 Uhr SV Scherpenberg Scherpenberg FC Kray FC Kray 20:00 PUSH

DJK Adler Union Frintrop – SpVgg Steele 2:1

DJK Adler Union Frintrop: Justin Kirstein, Jonas Rübertus, Leon Engelberg, Steffen Herzog, Nils van den Woldenberg (63. Timo Dapprich), Felix Ohters (46. Tim Heinsen), Tommy Groll (63. Tim Bönisch), Dustin Hoffmann, Burak Demirdere (78. Joel Zwikirsch), Yannick Reiners (76. Felix Gatner), Dominik Stukator - Trainer: Marcel Cornelissen

SpVgg Steele: Max Gerd Nawrath, Marc Geißler, Dominic Hörstgen (71. Tom Schulokat), Fabian Handke, Dominik Bongartz (81. Tom Bendler), Lirim Imeri, Deven Liebetrau, Louis Smeilus (62. Tatsuro Sakamoto), Jonas Lippeck (69. Vladislav Kochoutine), Timo Nickel (69. Simon Meister), Kevin-Alexander Scheike - Trainer: Dirk Möllensiep

Schiedsrichter: Felix Kastner - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Dominik Stukator (52.), 2:0 Dominik Stukator (76.), 2:1 Simon Meister (90. Foulelfmeter)



SG Essen-Schönebeck – GSV Moers 1:2

SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic, Dennis Czok (59. Elvis Fioklou-Toulan), Ishak Öztürk (82. Jesse Arthur), Antony Brai, David Lenze, Yassine Bentaleb (65. Nana Kwame Appiah), Soheib Benhamza (69. Reo Yoda), Volodymyr Honcharov, Luiz-Simon Kreisköther, Mahde Hadekhalaf Kaeede (65. Yasar Cakir) - Trainer: Olaf Rehmann

GSV Moers: Dominik Weigl, Osman Simsek, Shadi Ghrayeb (46. Tim Konrad), Julian Lösbrock (46. Anton Riegert), Thorsten Kogel, Ilias El Moumen (67. Jean-Pierre Dressler), Lewis Brempong, Emir Demiri, Pierre Nowitzki (81. Hendrik Rouland), Joel Preuß (74. Mika Engeln), Danny Rankl - Trainer: Dirk Warmann - Trainer: Eric Holz

Schiedsrichter: Mohamed Wahbi - Zuschauer: 175

Tore: 0:1 Emir Demiri (77. Foulelfmeter), 0:2 Emir Demiri (85.), 1:2 David Lenze (90.+1)



FC Blau-Gelb Überruhr – DJK Arminia Klosterhardt 6:1

FC Blau-Gelb Überruhr: Atilla Yildiz, Mohamed Sealiti, Dennis Abrosimov, Takamasa Kaneko, Zakaria Amezigar, Alison Rafael Leite Dos Santos (84. Sedat Disci), Leon Fritsch, Enes Isiktas (75. Sohail Nadi), Phil Pape (63. Yoshitaka Myojin), Ibrahim Bayraktar, David Adusei Asibey Yeboah (67. Afinto Herve Luniama-Mukulayenge) - Trainer: Murat Aksoy - Trainer: Muhammet Isiktas

DJK Arminia Klosterhardt: Talha Bayram, Nico Harder, Jan Niklas Schröer (33. Eren Canpolat), Meik Kunz (67. Lennart Elias Rühl), Niklas Daunheimer, Emre Onur (46. Mehmet Kafli), Murat Özkul (46. Kevin Kirchner), Emre Yalcin, Mirac Bayram, Burak Yildiz (46. Fabian Abel), Samet Kanoglu - Trainer: Marcel Landers

Schiedsrichter: Sebastian Jan Guretzki (Solingen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Alison Rafael Leite Dos Santos (4.), 2:0 Ibrahim Bayraktar (23. Foulelfmeter), 3:0 Ibrahim Bayraktar (43.), 4:0 Ibrahim Bayraktar (45.), 4:1 Niklas Daunheimer (45.+3), 5:1 Afinto Herve Luniama-Mukulayenge (85.), 6:1 Yoshitaka Myojin (90.+2)



PSV Wesel – ESC Rellinghausen 2:2

PSV Wesel: Mattis Luca Scheveling, Luke-Andre Kluth, Noah Habig, Lauritz Meis, Luis Jakob Blaswich, Orkay Güclü, Denys Ovsiannikov, Jost Gerards, Necati Güclü, Felix Gehrmann, Max Mahn - Trainer: Björn Assfelder

ESC Rellinghausen: Dennis Hornig, Niklas Piljic, Nico Beckmann (32. Linus Tom Butz), Leon Lieske, Tobias Doil (68. Luca Krämer), Tom Holz (87. Julian Gaulke), Simon Neuse (75. Yaw Osei Awuah), Shoyo Akaogi, Malik Tchalawou (80. Edisher Ugrekhelidze), Athanasios Xiros, Berkan Eken - Trainer: Sascha Behnke

Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Necati Güclü (9.), 2:0 Luis Jakob Blaswich (21.), 2:1 Tobias Doil (45.+1), 2:2 Berkan Eken (70.)



SV Budberg – VfB Bottrop 2:1

SV Budberg: Marc Anders, Simon Kömpel, Laurin Severith, Davud Kocagöz, Moritz Janßen (61. Fynn Leon Eckhardt), Lennart Hahn, Mike Terfloth, Jeremy Umberg, Felix Weyhofen, Moritz Paul, Oliver Nowak - Trainer: Tim Wilke

VfB Bottrop: Joel Frenzel, Frederick Owusu Ansah, Emre Köksal, Emre Can Aydın, Aldin Kljajic, Ahmed Jemaiel (74. Hüssein El-Moussa), Emin Aksu, Mick Matthes, Gino Pöschl, Enes Bilgin (54. Seyit Ersoy), Raphael Steinmetz - Trainer: Dusan Trebaljevac

Schiedsrichter: Maik Heinen - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Enes Bilgin (46.), 1:1 Florian Mordt (82.), 2:1 Moritz Paul (84.)

Gelb-Rot: Emre Köksal (92./VfB Bottrop/Wiederholte Unsportlichkeit)



1. FC Lintfort – DJK Blau-Weiß Mintard 3:0

1. FC Lintfort: Stefan Hüpen, Shawn Rume (46. Leslie Rume), Rafael Vizuete Mora, Cedrik Sprenger (70. Lukas Nowicki), Matti Völkel, Furkan Baydar, Gabriel Derikx (75. Mehmet-Ali Cengiz), Marvin Ehis, Kevin Bodden (75. Marvin von Zabiensky), Hendrik Schons, Florian Ortstadt (64. Carlos Candido Pin) - Trainer: Meik Bodden - Trainer: Gökhan Erol - Trainer: Marcin Baluch

DJK Blau-Weiß Mintard: Fabian Müske, Marlon Braun, Robin Müller (46. Noah Devran Andich Abdeslam), Henry Schäumer, Noah Stemmer, Lukas Mühlenfeld, Linus Ansumana (51. Justin Schneemann), Rei Kanatsu (62. Nick Heppner), Princely Ngangjoh, Moreno Mandel, Daiki Hara (62. Yassin Andich) - Trainer: David Odonkor

Schiedsrichter: Jan Oster - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Florian Ortstadt (27.), 2:0 Marvin Ehis (54.), 3:0 Carlos Candido Pin (90.+1)



Sportfreunde 97/30 Lowick – VfB Speldorf 3:3

Sportfreunde 97/30 Lowick: Jonas Wenzel, Oskar Tünte, David Rehms, Leonard Langenbrink (85. Peter Mayr), Dustin Heveling (67. Fynn Bennemann), Luca Maximilian Schultze, Camiel Klein Langenhorst (54. Alexander Biermann), Henning Ternes (76. Jan Weibring), Marvin Müller, David Hulshorst (67. Fynn Borremans), Tim Bröcking - Trainer: Niklas Schemmer

VfB Speldorf: David Pawlowski, Johannes Büchner, Ahmet Aldemir, Toshiaki Sato, Janis Timm (46. Gianluca Buhlmann), Maximilian Fritzsche, Bennet Schlie (89. Malick-Montell Mourtala), Carl Paul (46. Mika Pollmann), Abdoulaye Sall, Max Louis Manzelmann, Alfred Appiah - Trainer: Julien Schneider

Schiedsrichter: Luke Michael Awater (Xanten) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Dustin Heveling (28.), 1:1 Johannes Büchner (56.), 1:2 Gianluca Buhlmann (59.), 1:3 Maximilian Fritzsche (83. Foulelfmeter), 2:3 Tim Bröcking (87.), 3:3 Peter Mayr (90.+2)

____

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag

So., 15.09.24 13:00 Uhr SpVgg Steele - Sportfreunde Hamborn 07

So., 15.09.24 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg

So., 15.09.24 15:00 Uhr FC Kray - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 15.09.24 15:00 Uhr VfB Speldorf - DJK Adler Union Frintrop

So., 15.09.24 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 15.09.24 15:15 Uhr VfB Bottrop - SG Essen-Schönebeck

So., 15.09.24 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SV Blau-Weiß Dingden

So., 15.09.24 15:30 Uhr GSV Moers - PSV Wesel

So., 15.09.24 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SV Budberg

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: