Ibrahim Bayraktar mit drei Toren in 22 Minuten: Überruhr siegt 6:1

Zwei weitere Treffer in den Schlussminuten für Überruhr

Den ersten Jubel gab es derweil bereits in der 4. Minute, als Alison Rafael Leite Dos Santos für die Führung der Platzherren sorgte. Den Auftakt machte des Dreierpacks bildete dann in der 23. Minute ein Strafstoß, gefolgt von zwei weiteren Treffern innerhalb von zwei Minuten kurz vor dem Seitenwechsel. Noch vor der Pause, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, traf Niklas Daunheimer noch zum 1:4 aus der Sicht der Oberhausener Gäste.

Nach der Pause ging es dann nicht ganz in dieser Taktung weiter, genau gesagt blieb der zweite Abschnitt 40 Minuten lang ohne Treffer. In den Schlussminuten waren es dann mit Afinto Herve Luniama-Mukulayenge und Yoshitaka Myojin noch zwei Joker, die das Ergebnis für das Team von Murat Aksoy und Muhammet Isiktas noch in die Höhe schraubten. Damit hat Überruhr die ersten drei Zähler der Saison eingefahren, während die Arminen am Tabellenende verbleiben - als einzig punktloses Team mit 4:15 Toren aus vier Partien.

FC Blau-Gelb Überruhr – DJK Arminia Klosterhardt 6:1

FC Blau-Gelb Überruhr: Atilla Yildiz, Mohamed Sealiti, Dennis Abrosimov, Takamasa Kaneko, Zakaria Amezigar, Alison Rafael Leite Dos Santos (84. Sedat Disci), Leon Fritsch, Enes Isiktas (75. Sohail Nadi), Phil Pape (63. Yoshitaka Myojin), Ibrahim Bayraktar, David Adusei Asibey Yeboah (67. Afinto Herve Luniama-Mukulayenge) - Trainer: Murat Aksoy - Trainer: Muhammet Isiktas

DJK Arminia Klosterhardt: Talha Bayram, Nico Harder, Jan Niklas Schröer (33. Eren Canpolat), Meik Kunz (67. Lennart Elias Rühl), Niklas Daunheimer, Emre Onur (46. Mehmet Kafli), Murat Özkul (46. Kevin Kirchner), Emre Yalcin, Mirac Bayram, Burak Yildiz (46. Fabian Abel), Samet Kanoglu - Trainer: Marcel Landers

Schiedsrichter: Sebastian Jan Guretzki (Solingen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Alison Rafael Leite Dos Santos (4.), 2:0 Ibrahim Bayraktar (23. Foulelfmeter), 3:0 Ibrahim Bayraktar (43.), 4:0 Ibrahim Bayraktar (45.), 4:1 Niklas Daunheimer (45.+3), 5:1 Afinto Herve Luniama-Mukulayenge (85.), 6:1 Yoshitaka Myojin (90.+2)