Holzheim verliert gegen Unterrath: Rückstand auf die Spitze wächst

Für nicht wenige ist die Holzheimer SG der Meisterschaftsfavorit in der Landesliga, Gruppe 1, schließlich hat Trainer Hamid Derakhshan mit Spielern wie Maik Odenthal, Oguz Ayan oder zuletzt Sinan Kurt einige bekannte Akteure in seinem Kader begrüßen dürfen. Das Ziel ist klar: Solange wie möglich um den Aufstieg in die Oberliga mitspielen. Am 4. Spieltag setzte es aber schon die zweite Pleite, die HSG rangiert mit nur vier Punkten im unteren Tabellenmittelfeld.

Oliver Tomasz Dessau trifft doppelt

Dabei lief gegen die SG Unterrath, die zuletzt erst in der Relegation den Klassenerhalt schaffte, zunächst alles nach Plan: Hiromasa Kawamura brachte die Hausherren in Führung (24.), die auch bis zum Seitenwechsel hielt. Doch die Düsseldorfer Gäste schalteten im zweiten Abschnitt einen Gang hoch und übernahmen nicht nur das Kommando: Oliver Tomasz Dessau traf nach einem Doppelpass sehenswert zum Ausgleich (58.) und staubte zwölf Minuten später zum Doppelpack und zur Führung ab (70.). Torhüter Johannes Kultscher hielt Holzheim weiter im Spiel, aber in der 90. Minute fiel die Entscheidung: Hae-seong Jung jagte den Ball in den Winkel und machte den 3:1-Erfolg perfekt. Während Holzheim am Ende des Spieltags auf den möglichen Abstiegsplatz abrutschen und acht Punkte Rückstand auf Tabellenführer VfL Jüchen-Garzweiler haben könnte, hat sich Unterrath erstmal im oberen Mittelfeld festgesetzt.