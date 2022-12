KSV Haingrund stellt Weichen für die Zukunft Norbert Lauth bildet ab der Saison 2023/2024 das Trainergespann mit Spielertrainer Siebenlist

Der KSV Haingrund hat einen neuen Mann an der Seitenlinie: Norbert Lauth wird zusammen mit dem bisherigen Spielertrainer, Dorian Siebenlist, das neue Trainergespann des KSV bilden. Der 42-jährige Lauth besitzt die B-Lizenz und wird das Traineramt zur Saison 2023/2024 antreten. „Ich freue mich wahnsinnig auf die Aufgabe beim KSV, um gemeinsam mit Dorian und den vielen jungen Kickers zu arbeiten und das KSV-Projekt weiter voranzubringen. Von mir aus könnte es Morgen schon losgehen", wird Lauth in einer Pressemitteilung des KSV zitiert.

Im vergangenen Herbst äußerte Spielertrainer Siebenlist den Wunsch, zukünftig im Traineramt etwas kürzertreten zu wollen: „Nach alledem, was wir hier in den letzten drei Jahren gemeinsam beim KSV aufgebaut haben, möchte ich die Jungs und den Verein jetzt nicht im Stich lassen, aber weiterhin die alleinige sportliche Verantwortung zu tragen, wird für mich sehr schwer", zitiert die Haingründer Pressemitteilung Siebenlist. Mit Lauth kommt der KSV diesem Wunsch nach und präsentiert die gewünschte Entlastung. Lauths Ausbildung bringe neues Fachwissen in die Trainingseinheiten, zusammen mit Siebenlist könne er die junge KSV-Mannschaft weiterentwickeln, heißt es in der Pressemitteilung.