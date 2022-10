RW Darmstadt gewinnt mit 8:1 gegen A-Ligist SV Raunheim – Foto: Jan-Niclas Grömling

Kreispokal: Türk Gücü wirft FV Hellas Rüsselsheim aus dem Pokal Gernsheim schlug Kreisoberligist +++ SV Raunheim verlor 1:8+++ SKV Büttelborn und SKG Walldorf schossen jeweils vier Tore

Groß-Gerau. Am vergangen Donnerstagabend fanden die ersten fünf Partien des Achtelfinals statt. Jeweils um 19:00Uhr wurden die Partien SV Concordia Gernsheim gegen SV Olympia Biebesheim, DJK/SG Eintracht Rüsselsheim gegen SKG Walldorf und SV 07 Bischofsheim gegen SKV Büttelborn angepfiffen. Um 19:30 Uhr empfing der SV 07 Raunheim den Hessenligisten SV RW Walldorf, und eine halbe Stunde später folgte das Stadtderby FV Hellas gegen FC Türk Gücü Rüsselsheim.

SV Concordia Gernsheim- SV Olympia Biebesheim 3:2 (2:1).

Bereits in der dritten Minute ging Gernsheim durch ein Tor von Spielmacher Hasan Erkek in Führung. In der 21' Spielminute legte der Kreisoberligist durch Fabian Kabey nach, es stand für kurze Zeit 1:1. Doch schon acht Minuten später traf Pascal Sattler für Gernsheim. Nach der Halbzeit traf Robin Frisch zum 2:2 Ausgleich, welcher bis in die Schlussminuten bestehen blieb. Erst in der 83' traf Jan Kleinjohann für den A-Ligisten zum Endstand von 3:2. DJK/SG Eintracht Rüsselsheim- SKG Walldorf 1:4 (0:0).

Die erste Halbzeit verlief Torlos, dafür fing sich Walldorf gleich zwei gelbe Karten, die Eintracht nur eine. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff fiel dann das erste Tor für die SKG, geschossen von Angelo Bartolomeo. Zwischen der 55' und der 58' Minute schoss er insgesamt drei Tore. David Schmelz legte nur zwei Minuten später zum 0:4 nach. Erst in der 67' Spielminute kam Rüsselsheim zum Zug. Marinos Velitsiano schoss das 1:4 und damit das letzte Tor der Partie. SV 07 Bischofsheim- SKV Büttelborn 0:4 (0:2).

Schon in der dritten Minute fiel das erste Tor. Nach einer Hereingabe von SKV- Mittelfeldmann Kevin Bender konnte Torben Witteck den Ball nur ins eigene Tor klären. Kurz vor der Halbzeit legte Tim Lorenz mit einem Kopfballtreffer zum 0:2 nach.

Nach der Halbzeit ging es spektakulär weiter. Nach einem Weitschuss musste Paul Grossmann den Ball nur noch mit dem Fuß ins Tor schieben. Zum Endstand von 0:4 traf Chidera Ashibuogwu kurz vor Schluss, in der 88' Spielminute. SV 07 Raunheim- SV RW Walldorf 1:8 (1:4).

Der Hessenligist ging in der 11' Minute durch ein Tor von Fabian Borger in Führung. Sechs Minuten später traf der SV Raunheim zum ersten und zum letzten Mal in dieser Partie. Martin Teppich machte das Tor. Nach weiteren Treffern von Alexander Vogler (23'), Luki Matondo (39') und Nils Herdt (44') ging es mit einem 1:4 Zwischenstand in die Pause. Das 1:5 schoss Manuel Konate Lueken in der 59' Spielminute. Danach drehte Nils Herdt noch einmal richtig auf und schoss drei Tore für den SV Walldorf. Zum Endstand von 1:8 traf er in der 74' Minute. FV Hellas- FC Türk Gücü Rüsselsheim 2:3 (1:1).