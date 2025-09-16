Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Christopher Kolbeck und der SV Untermenzing treffen heute auf Bezirksliga-Konkurrent Pullach. – Foto: Dieter Metzler
Kreispokal heute: Zehn Spiele in München – Viertelfinale für SV Aschau
Englische Woche im Fußball: Nicht nur die Champions League ist heute im Einsatz, auch zahlreiche Vereine aus München und ein Quartett aus dem Kreis Inn/Salzach spielen heute. Die Pokal-Duelle auf einen Blick.