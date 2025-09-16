 2025-09-16T08:29:04.993Z

Allgemeines
Christopher Kolbeck und der SV Untermenzing treffen heute auf Bezirksliga-Konkurrent Pullach.
Christopher Kolbeck und der SV Untermenzing treffen heute auf Bezirksliga-Konkurrent Pullach. – Foto: Dieter Metzler

Kreispokal heute: Zehn Spiele in München – Viertelfinale für SV Aschau

3. Runde in München, Viertelfinale Inn/Salzach

Englische Woche im Fußball: Nicht nur die Champions League ist heute im Einsatz, auch zahlreiche Vereine aus München und ein Quartett aus dem Kreis Inn/Salzach spielen heute. Die Pokal-Duelle auf einen Blick.

Viertelfinale im Pokal Inn/Salzach: Aschau reist nach Traunreut – Heufeld gegen Kiefersfelden

Heute, 19:30 Uhr
SV DJK Heufeld
SV DJK HeufeldDJK Heufeld
ASV Kiefersfelden
ASV KiefersfeldenKiefersfelde
19:30

Heute, 19:30 Uhr
TuS Traunreut
TuS TraunreutTuS Traunreu
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
19:30

3. Runde im Kreispokal München: Sechs Bezirksliga-Teams im Einsatz

Heute, 20:00 Uhr
TSV Haar
TSV HaarHaar
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
20:00

Heute, 20:00 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
20:00

Heute, 20:00 Uhr
FC Biberg
FC BibergFC Biberg
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
20:00

Heute, 20:15 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
20:15

Münchner Pokal heute: Kreisliga-Teams mit schweren Aufgaben – Kreisklasse-Duell in Grafing – B-Kassist fordert Akgüney Spor

Heute, 19:00 Uhr
SC Bogenhausen/Schwarz-Blau München
SC Bogenhausen/Schwarz-Blau MünchenBogenh/SW Mü
SV Akgüney Spor München
SV Akgüney Spor MünchenSV Akgü Spor
19:00

Heute, 19:00 Uhr
TSV Grafing
TSV GrafingTSV Grafing
FC Niksar Spor
FC Niksar SporNiksar Spor
19:00

Heute, 19:00 Uhr
Münchner Kickers 2015
Münchner Kickers 2015Mün. Kickers
FC Fürstenried
FC FürstenriedFC Fürstenried
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SC Amicitia München
SC Amicitia MünchenSC Amicitia
FC Neuhadern München
FC Neuhadern MünchenFC Neuhadern
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SG FC Georgia/Neuaubing
SG FC Georgia/NeuaubingSG FC Georgia/Neuaubing
SV München West
SV München WestSV München West
19:00

Heute, 20:00 Uhr
TSV Neuried
TSV NeuriedTSV Neuried
FC Teutonia München
FC Teutonia MünchenTeutonia M.
20:00

