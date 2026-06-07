Kreisliga A Düsseldorf: TSV Urdenbach darf weiter auf Rettung hoffen

Die Aufstiegsentscheidung ist in der Düsseldorfer Kreisliga A längst gefallen, weshalb der Meister und Aufsteiger SC Unterbach seine Saison bei Schwarz-Weiß 06 bereits am Samstag beenden konnte. Wirklich spannend war es derweil nur noch im Abstiegskampf. Da weiterhin unklar ist, ob es drei oder vier Absteiger geben wird, blieb es für zwei Mannschaften am letzten Spieltag kritisch (so lief der vorletzte Spieltag).
Sowohl der TSV Urdenbach als auch Rot-Weiß Lintorf gingen mit 36 Punkten auf den Plätzen 15 und 16 in den letzten Spieltag. Ein direkt rettender Platz war für beide nicht mehr erreichbar, es ging nur noch um den viertletzten Platz, der womöglich retten könnte, worauf sich aber dennoch niemand verlassen kann. Selbst in der Hand hatten es aber nur die Urdenbacher, diesen vielleicht rettenden Platz zu erreichen, da sie den direkten Vergleich gegen Lintorf gewonnen hatten. Am Ende löste der TSV seine Aufgabe und darf so zumindest weiter hoffen.
FC Büderich II – SV Wersten 04 6:3
FC Büderich II: Rico Ix, Niklas Püllen (46. Niklas Meinhard), Pablo Jülch, Fabio Orlean, Jan Sturhan (75. Linus Bögershausen), Linus Püllen, Benedikt Niesen (46. Luis Hartmann), Robin Henkel, Max Krause, Marc Bergmann (75. Tim Lüstraeten), Kevin Holland (81. Manuel Schäfer) - Trainer: Kay Schmidt
SV Wersten 04: Michele Rene Faßbender (46. Manuel Rene Tirock), Yaroslav Vovchuk, Philipp Fey, Fred Adomako, Patrick Trautner, Norman Schlömer (29. Salvatore Mazza), Daniel Spanke, Jan-Tiberius Vintila, Eray Abacioglu, Thomas Rushe, Emanuele Frasca - Trainer: Olaf Faßbender
Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Max Krause (1.), 1:1 Daniel Spanke (13.), 2:1 Benedikt Niesen (25.), 3:1 Benedikt Niesen (37.), 4:1 Max Krause (40.), 4:2 Patrick Trautner (52. Foulelfmeter), 5:2 Kevin Holland (57.), 6:2 Luis Hartmann (59.), 6:3 Patrick Trautner (69. Foulelfmeter)
TuS Gerresheim – FC Bosporus Düsseldorf 1:3
TuS Gerresheim: Keven Darko Adu, Dominik Onay, Fabian Kasten, Maximilian-Theodor Tacke, Philip Scholz, Philipp Layer, Henrik Boßmann, Christian Kudimba, Piere Zilles, Alexander Lederer, Florian Kuhles - Trainer: Andre Lautermann - Co-Trainer: Daniel Hummler
FC Bosporus Düsseldorf: Lukas Müller, Evans Werle, Osei Kwadwo Appiah, Tijan Saidy Sally, Kevin Heise (77. Luca Pierre Meyer), Shuto Yoneyama, Bilal Mouhia, Enes Bilgicli, Aksel Berk Altun, Sinan Korkmaz (77. Ozan-Emre Emiroglu) - Co-Trainer: Ozan-Emre Emiroglu - Trainer: Muhammed Özdilek
Schiedsrichter: Ulf Reinhardt - Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Sinan Korkmaz (14.), 0:2 Sinan Korkmaz (19.), 0:3 Ozan-Emre Emiroglu (78.), 1:3 Kristijan Stefanovski (81.)
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf – SC Unterbach 3:3
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Maximilian Schnabel (75. Jan Eggert), Bastian Wüster (71. Amir Cosic), Mohamad Jeha (62. Albert Nehls), Oskar Schaefers, Yannik Toholt, Achraf-Amine El Asassi, Hiroki Mizuno, Johannes Zwanzig, Lukas Lange (71. Jonathan Passens), Yutaro Ichimura, Kingsley Onomah Annointing (51. Shunta Murakami) - Trainer: David Breitmar
SC Unterbach: Laurin Beer, Mohamed Boussollami, Benedikt Dreist, Colin Koberg, Finn Twiste (71. Nico Altintzoglou), Dennis Nuha, Sasa Jovanovic (51. Jannik Behrens), Maurice Stocker (51. Uros Markovic), Tamer Sürmeli (62. Ognjen Vucic), Michael Kijach (58. Kimi Thedens), Till Arne Consilius - Trainer: Axel Bellinghausen
Schiedsrichter: Theo Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Tamer Sürmeli (21.), 1:1 Oskar Schaefers (24.), 1:2 Michael Kijach (58. Foulelfmeter), 1:3 Laurin Beer (68.), 2:2 Maximilian Schnabel (78. Foulelfmeter), 3:3 Yutaro Ichimura (85. Foulelfmeter)
DSC 99 Düsseldorf II – SC Düsseldorf-West 7:2
DSC 99 Düsseldorf II: Evgeni Zang, Ibrahim Yilmaz, Furkan Yasar, Felix Mörike, Paul Schoemaker, Joris Themann, Samir Aouladali, Hamza Ihadian, Valdrin Avdiu, Luke Vehreschild, Oumar Bah - Trainer: Gökhan Yasar
SC Düsseldorf-West: Felix Heistermann, Simon Hörster, Anton Bobyrew, Brian-Matthias Thivissen, Zeljko Ivanovic, Seiya Gotanda, Mustafa Cem Beydagi, Leon Karl-Heinz Heser, Maximilian Neuschäfer, Johannes Jim Otto Henneßen, Jihwan Oh - Trainer: Anton Bobyrew
Schiedsrichter: Can-Andrea Esposito - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Oumar Bah (2.), 2:0 Luke Vehreschild (17.), 3:0 Hamza Ihadian (25.), 4:0 Samir Aouladali (40.), 4:1 Jihwan Oh (52.), 4:2 Kai Kienast (64.), 5:2 Oumar Bah (67.), 6:2 Oumar Bah (68.), 7:2 Niclas Pitton (86.)
Sportfreunde Gerresheim – KSC Tesla 07 2:3
Sportfreunde Gerresheim: Jan Philipp Halinde, Tobias Malchin (73. Idrissa Koulibaly), Ismael Diomande, Ergün Aksoy, Christian Pira, Ayyoub Jidan (63. Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco), Salih Enes Çolak, Soufiane Azhil, Yassir Daou (73. Dejan Schmitz), Timo Braun (60. Yassin Farhat), Marco Meyer - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou
KSC Tesla 07: Slagjan Kraljevski (46. Benjamin Beciri), Dusan Petrovic, Clinton Akyem, Stevo Sucevic, Konstantinos Parassidis, Abubakar Mumuni, Aleksandar Savic, Miljan Stojanovic, Ivano Knezovic (70. Ognjen Petrovic), Matej Gjorgijevski (73. Aleksandar Lukic), Nikola Aleksic - Trainer: Zoran Stanisic
Schiedsrichter: Sebastian Brömmel - Zuschauer: 54
Tore: 0:1 Miljan Stojanovic (37.), 0:2 Nikola Aleksic (45.), 0:3 Miljan Stojanovic (76.), 1:3 Dejan Schmitz (80.), 2:3 Marco Meyer (89.)
DJK Tusa 06 Düsseldorf – VfL Benrath 2:3
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Sven Rasmus, Pierre Kerschowski, Christopher Fuchs, Robin Weyrather, Yannik Bohlmann, Maximilian Schlüß, Noah Rugamba, Lennart Barenbrügge, Can-Leon Leidag, Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
VfL Benrath: Hicham Dib, Ryosuke Inagaki, Ali Kassar, Stefan Behnke, Mohamed Habsaoui (35. Ouassim El Aboussi), Immanuel Kwarteng, Zakaria Arian (45. Elias Johannes Link), Zakari Kassar (75. Jerome Göddertz), Julian Köpcke (45. Amin Baghouse), Kutaiba Kassar, Alpha Kojo Baah Tandoh (60. Zakaria Bouchakai) - Trainer: Ali Gürcali
Schiedsrichter: Younes Lkattaoui (Düsseldorf ) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Kutaiba Kassar (8.), 1:1 Dominic Abdel-Ahad (13.), 1:2 Zakaria Bouchakai (71.), 1:3 Ouassim El Aboussi (79.), 2:3 Dominic Abdel-Ahad (86.)
SP.-VG. Hilden 05/06 – TSV Urdenbach 1:3
SP.-VG. Hilden 05/06: Lasse Horsch, Florian Müller (46. Constantin Schnabel), Hendrik Pitsch (46. Jan Hallmann), Tim Schläbitz, Gianluca Ticali, Jan Laufen, Alessio Cucci (65. Timo Kunzl), Niklas Strunz (46. Hicham Bajut), Anil Kerim Yazir, Darius Wischnewski (20. Taoufik Baouch), Steven Joshua Jefferson - Trainer: Robin Jasch - Spielertrainer: Hendrik Pitsch - Spielertrainer: Alessio Cucci
TSV Urdenbach: Michael Meyer, Marvin Borchers, Kevin Bauer, Moritz Benjamin Brehmer, Maximilian Garsztka (75. Manuel De Marcos Calles), Oliwier Pacewicz (70. Maximilian Best), Marco Seidel (46. Angelo Catgiu), Julian Fein (82. David Mohr), Jona Albrecht, Dennis Hanuschkiewitz, Alexander Gustav Dill (70. Dominik Budde) - Trainer: Mike Kütbach - Co-Trainer: Kamil Cavallo
Schiedsrichter: Marcel Donath (Hilden) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Dennis Hanuschkiewitz (15.), 1:1 Taoufik Baouch (37.), 1:2 Dennis Hanuschkiewitz (51.), 1:3 Angelo Catgiu (57.)
AC Italia Hilden – ASV Tiefenbroich 1:4
AC Italia Hilden: Leon Nowak (49. Jannis Remhof), Martin Kanke (70. Lucas Schröder), Phillip Geißler (46. Mohamed Galil), Louis Loewenau, Lorenzo Madonia, Marvin Kucznierz (58. Lilian Stirbu), Benjamin Dykoff (52. Louis Loewenau), Harun Gür, Michel Konstantin Bursie, Kevin Nassen - Trainer: Thomas Priebke
ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Leon Müller, Marc Badura, Maximilian Kränzler (49. Oliver Wlodarkiewicz), Mohamed El Quardiji, Leon Berisha (49. Okan Yasin Yavuz), Valdrin Salihi (59. Jan Albrecht), Ardian Halili (75. Justus Bartminn), Berke Ali Turgut (49. Kürsat Ceylan), Syle Bajrami, Alexandros Kiprizlis - Trainer: Sera Kaya
Schiedsrichter: Christian Hossein Seyed Ebrahimi - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Leon Berisha (10.), 0:2 Leon Müller (18.), 0:3 Berke Ali Turgut (37.), 1:3 Martin Kanke (61.), 1:4 Ardian Halili (67.)
Türkgücü Ratingen – Rot-Weiß Lintorf 2:2
Türkgücü Ratingen: Marc Phillipp Wessner, Burak Yildiz, Bertan Serif (56. Melik Aydin), Berkay Özer, Eren Sunman, Emre Rüstü Tokat, Yildiray Yarar, Berat Sakiri (71. Franklin Enow), Arda Tokat (71. Tugay Can Özer), Johnny Schmidt (58. Flakrim Islami), Nathanael-Victor Ndoyi - Trainer: Ali Aytekin
Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich, Sven Meyer (75. Florian Bätzgen) (88. Tim Marco Meyer), Ricardo Schlösser, Hardy Voigt, Jannik Decker, Robin Schwarzbach, Marcus Zur (46. Luis Kunda), Jonas Keimer, Mehmet Yildiz (65. Eren Semiz), Andreas Ellert (86. Pascal Wallrich), Lasana Dansoko - Co-Trainer: Theo Momm - Trainer: Marc-Thorben Bühring - Co-Trainer: Michael Jeuken
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Nathanael-Victor Ndoyi (44.), 1:1 Jonas Keimer (73.), 2:1 Berkay Özer (84.), 2:2 Robin Schwarzbach (90.)
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: