KLA Düsseldorf: Lintorf und Urdenbach spielen um mögliche Rettung

Den Kampf um den Aufstieg in der Düsseldorfer Kreisliga A hatte der SC Unterbach am Wochenende vor Pfingsten bereits final für sich entschieden, nun stehen nur die letzten Entscheidungen im Abstiegskampf noch aus, nachdem neben dem SC West auch der DSC 99 II die Rettung nicht mehr schaffen kann. Offen ist aber nach wie vor die Frage, ob es drei oder vier Abesteiger aus der Kreisliga A gibt. Das hängt damit zusammen, ob eines oder zwei Teams aus dem Kreis in der Bezirksliga absteigen müssen. Dem CfR Links könnte der Ligaverbleib über die Relegation noch gelingen.
Demnach war zwei Spieltage vor dem Ende der Zwölfte Tusa gerettet, die Teams ab dem ASV Tiefenbroich auf Platz 13 konnten noch in Gefahr geraten. Der ASV hat das Thema durch ein 4:1 gegen die SP.-VG. Hilden final beendet und bleibt in der Kreisliga A, das gilt auch für den AC Italia Hilden, dem das durch ein 4:1 bei Rot-Weiß Lintorf gelang, für die Gastgeber ist das ein bitterer Rückschlag. Denn sollte es nun vier Absteiger geben, ist Lintorf nicht mehr zu retten. Das gilt trotz des Sieges auch für den TSV Urdenbach, der nun punktgleich mit Lintorf in den letzten Spieltag geht. Sollten die beiden Teams am kommenden Wochenende punktgleich bleiben, wäre Urdenbach Viertletzter - aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs. Bereits am Freitag trafen Schlusslicht SC West und der FC Büderich II aufeinander.
SC Düsseldorf-West – FC Büderich II 1:6
SC Düsseldorf-West: Felix Heistermann, Simon Hörster, Anton Bobyrew, Zeljko Ivanovic, Volodymyr Makarov, Mustafa Cem Beydagi, Leon Karl-Heinz Heser, Preben Augustin, Karl Alex Henning Levd Nolgren, Mohamed El Quitar (46. Johannes Jim Otto Henneßen), Ben Krümpelmann (46. Maximilian Neuschäfer) - Trainer: Anton Bobyrew
FC Büderich II: Rico Henkel, Pablo Jülch (79. Sean-Dawin Ott), Marvin Commodore (73. Niklas Meinhard), Max Bauermeister (59. Linus Püllen), Luis Hartmann, Benedikt Niesen (79. Kai Breuer), Artur Paul (68. Tim Lüstraeten), Robin Henkel, Max Krause, Marc Bergmann, Kevin Holland - Trainer: Kay Schmidt
Schiedsrichter: Batuhan Aslan - Zuschauer: 20
Tore: 0:1 Marc Bergmann (7.), 0:2 Kevin Holland (22.), 0:3 Max Bauermeister (41.), 0:4 Marc Bergmann (52.), 0:5 Kevin Holland (61.), 0:6 Kevin Holland (65.), 1:6 Maximilian Neuschäfer (72.)
Gelb-Rot: Karl Alex Henning Levd Nolgren (58./SC Düsseldorf-West/)
KSC Tesla 07 – TuS Gerresheim 1:0
KSC Tesla 07: Benjamin Beciri, Dusan Petrovic, Igor Filipovic, Clinton Akyem, Aleksandar Lukic (66. Konstantinos Parassidis), Aleksandar Savic (87. Stefan Dordevic), Miljan Stojanovic, Ivano Knezovic, Matej Gjorgijevski, Nikola Aleksic - Trainer: Zoran Stanisic
TuS Gerresheim: Niklas Brodrück, Felix Koß, Tim Aydt, Dominik Onay, Maximilian-Theodor Tacke, Philipp Layer, Henrik Boßmann, Christian Kudimba (72. Sufian-Enis Vesal), Piere Zilles, Joseph Tshunza Madimba - Trainer: Andre Lautermann
Schiedsrichter: Alexander Hofmann - Zuschauer: 23
Tore: 1:0 Aleksandar Savic (37.)
FC Bosporus Düsseldorf – Türkgücü Ratingen 5:2
FC Bosporus Düsseldorf: Luca Pierre Meyer, Evans Werle, Berkay Ünlü, Maxwell Kwabena Nuako Bona, Osei Kwadwo Appiah (67. Enes-Malik Inci), Tijan Saidy Sally, Fatih Yalcinkaya (42. Kevin Heise), Enes Bilgicli (67. Aksel Berk Altun), Gürkan Gülten (41. Shuto Yoneyama), Eren Bilgicli, Maximielian Prince Wayne Andam (72. Bilal Mouhia) - Co-Trainer: Lukas Müller - Co-Trainer: Ozan-Emre Emiroglu - Trainer: Muhammed Özdilek
Türkgücü Ratingen: Noel Maurice Maczionsek, Burak Yildiz, Flakrim Islami, Berkay Özer, Eren Sunman, Melik Aydin, Emre Rüstü Tokat, Yildiray Yarar, Berat Sakiri, Arda Tokat, Johnny Schmidt - Trainer: Ali Aytekin - Co-Trainer: Franklin Enow
Schiedsrichter: Sebastian Brömmel - Zuschauer: 78
Tore: 1:0 Gürkan Gülten (17.), 1:1 Yildiray Yarar (24.), 1:2 Emre Rüstü Tokat (37. Foulelfmeter), 2:2 Gürkan Gülten (39.), 3:2 Gürkan Gülten (40.), 4:2 Kevin Heise (56.), 5:2 Bilal Mouhia (90.)
Besondere Vorkommnisse: Gürkan Gülten (FC Bosporus Düsseldorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (11.).
Rot-Weiß Lintorf – AC Italia Hilden 1:4
Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich, Ricardo Schlösser, Hardy Voigt (80. Leon Weber), Patryk Schneider, Max Osper, Danylo Sydorenko, Robin Schwarzbach (83. Sven Meyer), Marcus Zur, Mehmet Yildiz (66. Jonas Keimer), Rabbie Aurang, Andreas Ellert (72. Marcel Wallrich) - Trainer: Marc-Thorben Bühring
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Louis Loewenau (85. Martin Kanke), Lorenzo Madonia, Tugay Kaan Sezek, Jeremy Dykoff, Dominik Cikac, Harun Gür, Lilian Stirbu (82. Dino Salkanovic), Jannis Remhof (87. Marvin Kucznierz) (89. Marvin Kucznierz), Kevin Nassen (76. Phillip Geißler) - Trainer: Thomas Priebke - Co-Trainer: Patrick Loewenau
Schiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen ) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Jannis Remhof (23.), 1:1 Andreas Ellert (45.), 1:2 Harun Gür (67.), 1:3 Kevin Nassen (73.), 1:4 Jannis Remhof (77.)
Rot: Danylo Sydorenko (54./Rot-Weiß Lintorf/Kopfstoß in Richtung Italia-Kapitän)
ASV Tiefenbroich – SP.-VG. Hilden 05/06 4:1
ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Leon Müller, Marc Badura, Maximilian Kränzler, Mohamed El Quardiji, Valdrin Salihi (84. Maximilian Miljesevic), Oliver Wlodarkiewicz (53. Kürsat Ceylan), Ardian Halili, Berke Ali Turgut, Syle Bajrami, Alexandros Kiprizlis - Trainer: Sera Kaya
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Florian Müller, Tim Schläbitz (75. Gianluca Ticali), Florian Heuschkel, Taoufik Baouch, Alessio Cucci (62. Hendrik Pitsch), Niklas Strunz, Jan Hallmann, Timo Kunzl, Hicham Bajut, Paul Felix Hoffmeister - Trainer: Robin Jasch - Spielertrainer: Hendrik Pitsch - Spielertrainer: Alessio Cucci
Schiedsrichter: Cedric Schmidt - Zuschauer: 111
Tore: 1:0 Kürsat Ceylan (67.), 2:0 Berke Ali Turgut (73.), 2:1 Jan Hallmann (74.), 3:1 Ardian Halili (81.), 4:1 Leon Berisha (86.)
TSV Urdenbach – DJK Tusa 06 Düsseldorf 4:2
TSV Urdenbach: Michael Meyer, Marvin Borchers, Kevin Bauer, Moritz Benjamin Brehmer, Maximilian Garsztka (88. Manuel De Marcos Calles), Oliwier Pacewicz (63. David Mohr), Marco Seidel (72. Angelo Catgiu), Julian Fein, Jona Albrecht, Dennis Hanuschkiewitz, Alexander Gustav Dill (68. Maximilian Best) - Co-Trainer: Kamil Cavallo
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Christoph Koopmann, Pierre Kerschowski, Christopher Fuchs, José Guillermo Rivero-Hoffmann (80. Marco Laufmann), Leon Schüler, Luke Rehn, Maximilian Schlüß, Noah Rugamba (80. Yasin Rezgui), Darius-Valentino Paul, Lennart Barenbrügge, Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Darius-Valentino Paul (15.), 1:1 Oliwier Pacewicz (27.), 1:2 Dominic Abdel-Ahad (35.), 2:2 Julian Fein (56.), 3:2 Dennis Hanuschkiewitz (57.), 4:2 Julian Fein (69.)
VfL Benrath – SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf 3:2
VfL Benrath: Jerome Göddertz, Ryosuke Inagaki, Amin Baghouse, Ali Kassar, Stefan Behnke, Immanuel Kwarteng, Zakari Kassar, Zakaria Bouchakai (72. Idriss Amadou Peki), Ouassim El Aboussi (72. Julian Köpcke), Kutaiba Kassar, Alpha Kojo Baah Tandoh (63. Zakaria Arian) - Trainer: Ali Gürcali
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Jan Eggert, Bastian Wüster, Mohamad Jeha (46. Shunta Murakami), Oskar Schaefers, Achraf-Amine El Asassi, Hiroki Mizuno, Johannes Zwanzig (46. Lukas Lange), Albert Nehls (46. Suguru Matsumoto), Adrian-Thiago Rosemund (46. Yutaro Ichimura), Amir Cosic, Kingsley Onomah Annointing (68. Joshua Yaw Poku) - Trainer: David Breitmar
Schiedsrichter: Joel Marx - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Alpha Kojo Baah Tandoh (31.), 2:0 Ouassim El Aboussi (31.), 3:1 Zakaria Bouchakai (46.), 2:1 Yutaro Ichimura (47.), 3:2 Shunta Murakami (90.+4)
SC Unterbach – DSC 99 Düsseldorf II 6:0
SC Unterbach: Mohamed Boussollami, Benedikt Dreist, Albion Ilazi (58. Michael Kijach), Finn Twiste (66. Sasa Jovanovic), Jannik Behrens (82. Nico Altintzoglou), Ognjen Vucic, Dennis Nuha, Uros Markovic (61. Rachid Adda), Till Arne Consilius - Trainer: Axel Bellinghausen
DSC 99 Düsseldorf II: Evgeni Zang, Ibrahim Yilmaz, Furkan Yasar (65. Niclas Pitton), Johannes Wickenkamp, Felix Mörike, Paul Schoemaker, Joris Themann, Ante Katusic, Hamza Ihadian, Oumar Bah - Trainer: Gökhan Yasar
Schiedsrichter: Mattes Muhr - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Till Arne Consilius (32.), 2:0 Finn Twiste (39.), 3:0 Albion Ilazi (41.), 4:0 Albion Ilazi (55.), 5:0 Ognjen Vucic (76.), 6:0 Michael Kijach (89.)
SV Wersten 04 – Sportfreunde Gerresheim 1:3
SV Wersten 04: Jakob Bongers, Dustin Hammes, Yaroslav Vovchuk, Fred Adomako, Patrick Trautner, Norman Schlömer, Daniel Spanke, Jan-Tiberius Vintila (74. Walid Aberkane), Eray Abacioglu, Thomas Rushe (71. Salvatore Mazza), Emanuele Frasca (80. Babacan Citak) - Trainer: Olaf Faßbender
Sportfreunde Gerresheim: Pascal Carla, Tobias Malchin, Ismael Diomande, Yassin Farhat, Idrissa Koulibaly, Christian Pira, Ayyoub Jidan (61. Salih Enes Çolak), Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco, Yassir Daou (74. Marco Meyer), Dejan Schmitz (63. Soufiane Azhil), Walid El Kadiri - Co-Trainer: Deniz Denizci - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Walid El Kadiri (54.), 0:2 Walid El Kadiri (56.), 1:2 Daniel Spanke (75.), 1:3 Salih Enes Çolak (88.)
34. Spieltag
Sa., 06.06.26 13:00 Uhr FC Büderich II - SV Wersten 04
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr TuS Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf
Sa., 06.06.26 16:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SC Unterbach
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - KSC Tesla 07
So., 07.06.26 15:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Düsseldorf-West
So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - VfL Benrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TSV Urdenbach
So., 07.06.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - ASV Tiefenbroich
So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - Rot-Weiß Lintorf
