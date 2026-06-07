Bezirksliga 1: MSV Düsseldorf wahrt Aufstiegschance, Abbruch bei Links

Nach einer langen Saison fielen am 34. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 am Sonntag die letzten Entscheidungen - sollte man meinen. Und diese verrückte Saison wäre nicht komplett, wenn es nicht oben wie unten bis in die letzten 90 Minuten hinein noch offene Fragen geben würde, und in einem Fall sogar danach. Die Meisterfrage wurde allerdings am Dienstag bereits geklärt, als die TSV Eller durch die Niederlage des MSV Düsseldorf bei der Neuauflage der Partie beim 1. FC Grevenbroich-Süd vorzeitig Meister wurde. Bleibt also noch die Frage, wer es in die Relegation zur Landesliga schafft.
Hier gelang es dem MSV Düsselodorf, den zweiten Platz durch ein klares 5:1 gegen Ratingen 04/19 II über die Ziellinie zu retten, so dass es nun in die Aufstiegs-Relegation zur Landesliga geht und der SG Benrath-Hassels das starke 7:0 beim SV Uedesheim aufgrund des direkten Vergleiches nicht mehr helfen sollte.
Spannung bot aber auch der Zweikampf um den Abstiegs-Relegationsplatz. Hier waren der CfR Links und der VdS Nievenheim punktgleich, der direkte Vergleich spricht hier für die Düsseldorfer. Die Nievenheimer gewannen ihr Spiel in Lohausen mit 4:2, müssen aber nun warten, ob Ihnen das hilft, weil die Partie des CfR beim TSV Meerbusch II beim Stand von 0:0 nach 18 gespielten Minuten abgebrochen wurde. Heißt: Die Entscheidung ist vertagt - und wohl erst einmal ans Sportgericht weitergereicht.
ASV Mettmann – DJK Sparta Bilk 4:4
ASV Mettmann: Niklas Wurth, Justus Erkens (73. Berkant Fidanci), Halil Günes (46. Anas Kaddouri), Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue, Alessio Falco, Tristan Maresch, Ahmet Kizilisik (80. Cemal Öztürk), Jason Leonard Similien, Justin Lüdtke - Trainer: Khalid Channig
DJK Sparta Bilk: Jacob Jonas Bockarie Jabbie, Roman Nahimi (73. Rene Reuland), Maurice Ryboth, Robin Müller, Andreas Plödereder, Marco Tassone, Kevin Tiedtke, Moritz Holz, Alexander Hendrik Schnittert (0. Mario Opdenberg), Konstantin Garidis (46. Dimitrios Sirokas), Moubarak Abdousamadou - Trainer: Jörn Heimann - Co-Trainer: Mario Opdenberg
Schiedsrichter: Güven Uzun - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Ahmet Kizilisik (4.), 2:0 Tristan Maresch (19.), 2:1 Asaad Wahed Omar (35. Eigentor), 2:2 Alexander Hendrik Schnittert (46.), 2:3 Moubarak Abdousamadou (50.), 2:4 Alexander Hendrik Schnittert (63.), 3:4 Tristan Maresch (70.), 4:4 Tristan Maresch (86.)
TV Kalkum-Wittlaer – SVG Neuss-Weissenberg 2:5
TV Kalkum-Wittlaer: Nico Pesch, Leandro Heintze, Erkan Tanrikulu, Philipp Kuschel (60. Dimitrios Voulkidis), Jacob Schwalbach, Ralf Appiah, Konstantin Richter (53. Anton Hauk), Goki Fukunaga, Arsen Konoval, Melvin Ridder, Sahin Irevül - Co-Trainer: Christian Kallabis - Trainer: Navid Fazeli - Co-Trainer: Murat Yildiz
SVG Neuss-Weissenberg: Tobias Heckhausen, Baris Gürpinar, Melwin Sikinger, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Mario Dundovic, Dennis Brune, Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei, Antonio Primorac, Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
Schiedsrichter: Mohamed Bahaddou (Remscheid) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Antonio Primorac (33.), 0:2 Daniel Marcel Becker (38.), 0:3 Dennis Brune (50.), 1:3 Anton Hauk (56.), 1:4 Tom-Benjamin Seidel (58.), 1:5 Antonio Primorac (64.), 2:5 Christian Kallabis (81.)
Rhenania Hochdahl – 1. FC Grevenbroich-Süd 2:2
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski (46. Jannick Heinzig), Qlirim Krasniqi (59. Cedric Giesen), David Jan Mislovic, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich, Hamza Malek (76. Viktor Maximilian Kijach), Philipp Gatzen (67. Kyunom Joshua Nyamtiro), Elias Winkelmann, Abdelilah Zariouh (67. Arbnor Alija), Tobias Schössler, Feyzullah Demirkol - Trainer: Mursel Zabeli - Trainer: Hakan Simsek
1. FC Grevenbroich-Süd: Fynn Henrik Müller, Ajay Newton, Ismail Günsel, Jannes Bienert, Nils Klöther (56. Kai Uwe Wirtz), Emre Demirbolat, Muhammed Arda Öztürk (69. Lindrit Elmazi), Fatih Yaman (56. Salim Tliashinov), Resul Ahmeti, Sherif Krasniqi, Ermal Maqkaj - Trainer: Christian Niebel
Schiedsrichter: Moritz Weber (Duisburg ) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Abdelilah Zariouh (19.), 1:1 Resul Ahmeti (38. Foulelfmeter), 1:2 Ahghas Newton (50.), 2:2 Tobias Schössler (74.)
Lohausener SV – VdS 1920 Nievenheim 2:4
Lohausener SV: Robin Löhr-Godenschweig, Tobias Mombartz (88. Daniel Ahn), Marvin Klimas, Lennart Rehr, Jens Wunder (88. Lennart Auer), Till Friedrich, Nils Sprenger, Gerrit Eul, Jona Simon, Maximilian Klaas, Brahim Laukil - Trainer: Nikos Tsakiris
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Luca Fin Hesshaus, Julian Huptas, Enes Celik (67. Henri Leiding), Florian Breuer, Dominik Schillings (91. Andre Becker), Nils Jochmann (67. Andre Becker), Marcus Buchen (76. Kevin Scholz), Emilio Jose Heinrich Perk, Leon Bem, Roberto Leon Grillo - Co-Trainer: Daniel Dünbier - Co-Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt
Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Leon Bem (20.), 1:1 Nils Sprenger (35.), 1:2 Dominik Schillings (62.), 1:3 Marcus Buchen (73.), 1:4 Roberto Leon Grillo (76.), 2:4 Lukas Kleine-Bley (78.)
SV Uedesheim – SG Benrath-Hassels 0:7
SV Uedesheim: Semih Luca Ödemis, Yasuhito Sunohara, Nico In Het Panhuis, Andre Speer, Luis Winfried, Tim Jenckel (77. Samuel Campillo), Christos Pappas, Erwin Walburg (46. Daniel Ferber), Felix Frason, Ferdi Walburg (46. Daniel Ferber), Zerkrija Cerkini (46. Gabriel August) - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Davor Todorovic, Shahab Emjed Kazim, Dennis Durmus, Adin Civa, Kilian Laux (60. Amar Kashtanjevac), Min-kyu Kim (60. Charisma Kumah), Kolja Pusch (55. Tan Mersinli), Simon Wozniakowski, Mirnes Selamovic (35. Haris Konjalić), Amar Bukva - Trainer: Nermin Ramic
Schiedsrichter: Ertugrul Usta - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Mirnes Selamovic (15.), 0:2 Amar Bukva (22.), 0:3 Haris Konjalić (58.), 0:4 Haris Konjalić (62.), 0:5 Amar Bukva (69.), 0:6 Haris Konjalić (74.), 0:7 Charisma Kumah (79.)
TSV Bayer Dormagen – DSC 99 Düsseldorf 4:4
TSV Bayer Dormagen: Angelo Di Salvo (85. Leon Malzkorn), Andre Tareco-Duarte (70. Maurice Roggendorf), Philip Suhr, Torben Zepke (65. Maurice Michael Wiewiora), Arda El Kerim Ayaz, Luca Knuth, Marius Fraßek (65. Robin Vollmer), Yannick Schmitz (51. Sascha Pelka), Marc Naroska, Semi Youssef Laffi, Alexander Hauptmann - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Alexander Petros Antonakis, Kaan Barak, Anton Redlich (46. Tom Boris Hennig), Jacob Theuringer, Florian Gnida (46. Ayoub Alaiz), Richard Marliani, Piet Stracke, Finn Lange, Onurcan Baysal, Abdoulie Sarr (46. Pierluigi Principe) - Trainer: Sascha Walbröhl
Schiedsrichter: Yasin Kaya (Duisburg) - Zuschauer: 15
Tore: 1:0 Alexander Hauptmann (36.), 2:0 Semi Youssef Laffi (43.), 2:1 Pierluigi Principe (45.), 3:1 Alexander Hauptmann (45.), 4:1 Philip Suhr (48.), 4:2 Onurcan Baysal (65.), 4:3 Onurcan Baysal (80.), 4:4 Mattis Klöpper (90.)
MSV Düsseldorf – Ratingen 04/19 U23 II 5:1
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Anas El Morabiti, Aram Abdelkarim, Said Harouz, Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Tom Voss, Vedin Kulović - Trainer: Goran Tomic - Co-Trainer: Frank Junius
Ratingen 04/19 U23 II: Kyuma Harada, Maximilian Kronauer, Nolan Manassa (35. Max Vollrath), Maksym Kliushnychenko, Taygan Lofcali, Philipp Mokwa, Thabani Lukusa-Milambu, Urim Rexha (81. Joel Stab), Florian Rexha (46. Swaraj Naik), Ben Collin Gubsch (74. Elias Belaarbi), Osazuwa Victor Uwas (46. Bilal Ajenoui Benktib) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
Schiedsrichter: Fabio Nass - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Edward Osei-Nikansah (14.), 2:0 Said Harouz (22.), 3:0 Said Harouz (45.), 3:1 Bilal Ajenoui Benktib (54.), 4:1 Shohei Nelson Lukoma Yamashita (75.), 5:1 Shohei Nelson Lukoma Yamashita (90.+1)
SV Hösel – TSV Eller 04 0:9
SV Hösel: Sebastian von der Groeben, Finn Schröder (46. Yasin Bünyamin Uzun), Mohamed EL Bass Ouyachou (65. Sebastian Höfig), Oliver Wenzler, Timo Derichs (80. Anes Danijali), Dario Mirosavljevic, Leonard Prusa (70. Levin Richter), Nick Hartmann, Ali Can Aktag, Jassim Tighadouini, Marzio Menzler (46. Niklas Oldörp) - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
TSV Eller 04: Ioannis Latrovalis (46. Hiroyuki Horii), Eridon Fazliu, Yoshiki Urata (60. Julien Augarde), Jan-Eric Heydn, Brian Prince Oldenburg, Marc Daehne, Adnan Hotic (60. Sascha Bechert), Anas El-Rifai, Nico Stracke, Dennis Ordelheide (60. Takumi Miyata), Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara
Schiedsrichter: Yasin Iletmis - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Adnan Hotic (20.), 0:2 Adnan Hotic (21.), 0:3 Adnan Hotic (42.), 0:4 Nico Stracke (52.), 0:5 Eridon Fazliu (58.), 0:6 Nico Stracke (72.), 0:7 Nico Stracke (76.), 0:8 Nico Stracke (80.), 0:9 Anas El-Rifai (87.)
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